強化人體研究倫理 教育部、國科會、運動部、衛福部都動起來

教育部次長朱俊彰表示，教育部已展開包括全面強化人體研究審查（IRB）之改革措施。（記者陳品妤攝）

國立台灣師範大學女足抽血換學分案，凸顯體育學生權益未受到足夠的保障。跨部會專案小組召集人、教育部次長朱俊彰上本報「官我什麼事」專訪時表示，此案暴露運動科學研究長久存在的三大問題：研究倫理不足、研究者與受試者之間權力不對等卻未充分揭露、內部查核機制薄弱，教育部已展開包括全面強化人體研究審查（IRB）之改革措施。而國科會、運動部及衛福部也就其權責範圍進行改革。

朱俊彰表示，依規定，全國152所大學涉及人體研究的計畫案，必須先送給13個大學 IRB（研究倫理審查委員會）進行審查，台師大女足教練周台英和計畫主持人陳忠慶涉及的人體研究計畫案，分別送到台師大、台灣大學、台北市立大學的IRB審查，專案小組也實地訪視IRB進行調查。

請繼續往下閱讀...

朱俊彰指出，教育部全面強化十三所大學的IRB人體研究審查，要求除了書面審查之外，IRB必須實地查看是否有落實保護受試者，也必須完全揭露研究者與受試者之間的關係，例如台師大女足案研究者是教練周台英、受試者是學生選手們，卻未事先揭露，另要求IRB的查核再升級，必須以「更深度且更主動」的方式查核研究案，過去IRB僅半年或一年查一次，未來將加強查核頻率與深度。

朱俊彰也提到，國科會正在研議「三年期以上計畫需逐年續審」，過去多年期計畫只審第一次，導致審查落差，未來預期將改為每年續審，以降低倫理風險，另建立公版的研究人員倫理守則，要求研究者必須具備完整的受試者保護概念。

此外，朱俊彰表示，運動科學相關計畫雖有其特殊性，但仍屬人體研究的一部分，因台師大女足案，運動科學研究計畫不管是運科輔助、全民運動等，運動部和衛福部也正在研擬人體研究之判斷準則。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法