教育部設單一窗口 保護台師大女足受害者免遭秋後算帳

教育部次長朱俊彰表示，教育部已設置「單一窗口」保護台師大女足案的受害學生，未來就業時如遭到秋後算帳，學生都能透過專線直接向教育部反映，運動部及足協也已承諾給予保護。（記者陳品妤攝）

國立台灣師範大女足抽血換學分案，吹哨者學生簡奇陞目前在清華大學讀碩士班，外界憂心出面陳情的學生遭秋後算帳。跨部會專案小組召集人、教育部次長朱俊彰上本報「官我什麼事」專訪時表示，教育部已設置「單一窗口」保護學生，如果遭遇到不當對待、歧視、壓力等秋後算帳，學生都能透過專線直接向教育部反映，運動部及足協也已承諾給予保護，若出現打壓女足學生一事，教育部將嚴正處理。

外界關心受害學生現況，朱俊彰表示，教育部在7月17日與陳情的三名受害學生會談後達成共識，立即啟動多項輔導措施，包括心理支持、法律協助、就業保護三軌並行，其中在入校輔導部分，由教育部學務司長吳林輝帶隊，搭配外部學者、衛福部代表到台師大討論學生需求，提供心理諮商和法律協助，並邀請台師大學生會參與。

朱俊彰說明，提供免費心理諮商服務，8月1日起由心理師公會全國聯合會提供，不限屆別，已畢業的學生也能使用，教育部每週追蹤輔導情形，要求台師大每週定期回報受害學生的輔導狀況，強調會一直提供輔導資源。

朱俊彰表示，教育部提供具體事證給足協，台師大女足教練周台英已於7月底被取消教練證照，對於受試者經費流向不明，教育部與國科會也已同步啟動調查，分兩個層次處理，首先在研究憑證與受試者支出「對不起來」的部分，教育部運動資源計畫共有6案不明，國科會另有5案不明，兩部會合計有11個研究案已於8月移送檢調追查；其次，待檢調釐清經費的最終流向，會再向周台英等相關教師求償，但教育部已要求台師大先與受試學生逐一對帳，由學校先行墊付應返還的研究費給學生。

此外，行政責任追究部分，朱俊彰表示，女足案涉及台師大校方相關行政疏失，台師大已將懲處報告和名單送到教育部，教育部正在檢視是否妥適，如處分過輕就會退回學校再議，教育部亦會納入獎補助之考量，另針對研究人員及學校研究倫理審查委員會（IRB）涉及違反人體研究法部分，教育部將對研究人員及學校進行裁罰，或停權、解散學校倫審會；對於研究人員違反研究倫理部分，會請學校依教師法規定提送教評會審議是否構成解聘、停聘、不續聘之要件，而台師大校長吳正己的懲處也在審議中。

