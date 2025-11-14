台師大女足案爆師師相護 教育部擬改革大學校教評會

台師大校教評會一度「師師相護」保女足教練周台英，引發社會譁然。跨部會專案小組召集人、教育部次長朱俊彰表示，教育部研擬對涉及學生權益的特殊案件審查，校教評會加邀學生代表或外部專家學者參加，以確保中立客觀。（記者陳品妤攝）

國立台灣師範大學女足抽血換學分案震驚社會，台師大校教評會一度「師師相護」保女足教練周台英，引發社會譁然。跨部會專案小組召集人、教育部次長朱俊彰上本報「官我什麼事」專訪時首度透露，教育部研擬對涉及學生權益的特殊案件審查，如老師對學生霸凌、人體研究學術倫理、性平案等，校教評會應加邀學生代表或外部專家學者參加審議，以確保中立客觀，第一階段將以行政指導搭配獎補助款方式，鼓勵大學施行。

他強調，台師大女足案的審查，出問題的是全由教師組成的學校教評會，「師師相護」將台師大霸凌防制委員會認定霸凌且建議解聘教練周台英的決定，改為5項行政懲處，違反霸凌委員會的決定，亦悖離社會情感。

請繼續往下閱讀...

台師大女足隊的簡奇陞與同學挺身而出，於去年底揭露此駭人聽聞之事，台師大霸凌防制委員會調查成立且建議解聘教練周台英，但台師大三級三審教評會卻輕縱包庇，立委陳培瑜和范雲等協助學生陳抗，今年火速延燒，跨部會（教育部、國科會、運動部、衛福部）專案小組成立，台師大重審解聘周台英和計畫主持人陳忠慶，國科會中止計畫補助，檢調追究刑責。

台師大女足案受害學生曾尋求校內協助，但遭遇權力不對等、不敢發聲等問題，凸顯出人體研究倫理、師生權力關係與大學內部監督制度之問題。朱俊彰表示，台師大女足案不僅是個案，更暴露大學治理的結構脆弱點，教育部啟動三階段制度性整建，最核心改革是推動大學校教評會，在特定案件加邀學生代表與外部專家學者進行審查，以確保重大爭議案件能中立客觀的處理。

第二階段將檢視相關法規如「校教評會設置辦法」、「大專校院教師聘任辦法」等；第三階段則是啟動大學法修法，討論是否明定校教評會在特殊案件審查時納入學生代表、重大案件引入外部獨立審查者等，目前立法院也在研議修改大學法。

此外，朱俊彰提到，周台英有木蘭一姐之稱，原是優秀運動員，但到台師大任教後，反而走一般學者論文升等路徑，大學老師九成是透過論文升等，教育部鼓勵多元升等目前僅占一成，未來會擴大產學合作、專利、運動成就、藝術成果等多元升等，也感嘆周台英如果走的是她熟悉的競技場域，或許不會發生類似憾事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法