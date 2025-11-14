成大校友傑出成就獎 彭信坤、馬大康、陳淑姿、盧鏡來獲殊榮

成大校長沈孟儒（中）於9日頒發「114年度校友傑出成就獎」，得獎者彭信坤（右2）、馬大康（左2）、陳淑姿（右1）、盧鏡來（左1）。（成大提供）

成功大學114年度校友傑出成就獎，中央研究院副院長彭信坤、Google ChromeOS研發總經理馬大康、行政院主計總處主計長陳淑姿，以及萬潤科技董事長盧鏡來獲得殊榮。他們在學術研究、科技創新、公共政策與產業發展各領域都有傑出表現，也積極回饋母校與社會。

彭信坤教授（交通管理科學系68級）長期專研國際貿易與產業經濟，多次榮獲國科會傑出獎與教育部學術獎，自2009年起擔任成大合聘教授，推動國際學術活動，並參與校務國際諮議委員會，持續以國際視野支持母校。

馬大康博士（電機工程學系75級）專注電力系統與人工智慧技術，曾入選《世界名人錄》，並獲微軟全球金星獎。自2020年起，他促成Google大學交流計畫來台，支持生成式AI、半導體與智慧醫療研發，並推動Google與成大合作委員會，培育新世代人才，提升台灣數位轉型與科技創新能量。

陳淑姿（政治經濟研究所96級）長期推動青年政策，協助學生實習與職涯規劃，主持青年溝通平台與跨區合作專案。2024年起出任行政院主計總處主計長，掌管中央總預算與前瞻基礎建設特別預算，推動財政紀律、綠色永續及數位轉型，並積極參與國際交流。

盧鏡來（高階管理碩士98級）秉持「不看烏雲，只看陽光」理念，1996年以120萬元創立萬潤科技，第5年即上櫃，市值一度突破500億元。他深耕半導體設備與前瞻技術，持續支持人才培育與社會公益，捐助獎助學金、舉辦創新競賽，並投入鳳凰基金2億元，助力產業與教育永續發展。

成大校長沈孟儒表示，成大超過22萬名校友遍布世界各地，在學術、公部門與科技產業持續付出，目前國家高階文官中，就有一半以上是成大校友，展現母校對國家發展的重要貢獻。

