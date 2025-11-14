為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    15縣市陸上強風特報 鄭明典分析「只是冬季日常」

    2025/11/14 08:06 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署今天（14日）清晨發布陸上強風特報，全台15縣市平均風6級以上或陣風8級以上，達「黃色燈號」。（圖擷自氣象署網站）

    中央氣象署今天（14日）清晨發布陸上強風特報，全台15縣市平均風6級以上或陣風8級以上，達「黃色燈號」。對此前氣象局（署）長鄭明典指出，冬季平均風達7級並不少見，形容是「7級風的日常」。

    氣象署今天清晨發布陸上強風特報稱，東北風偏強，今天清晨至明天（15日）晚間基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，達黃色燈號。

    鄭明典今天清晨在臉書發布了全台測站「風力排行榜」，只見前14個測站平均風都達到7級。鄭明典說：「7級以上平均風真的只是冬季的日常。有空多看看！」

    網友也紛紛在貼文下方分享自身經驗，「陽明山冬季時常感受天天颱風天的感覺」、「之前風大還發了國家警報（沒有颱風時）」、「台中梧棲、雲林麥寮常常冷氣團下來時吹11級陣風」。

