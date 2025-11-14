11/14 各報重點新聞一覽

七大工業國集團（G7）外長在加拿大舉行會議，會後聯合聲明強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性。（法新社）

G7外長：台海需和平穩定 反對片面改變現狀 關切中國軍事擴張

七大工業國集團（G7）外長於十二日結束在加拿大尼加拉地區舉行的會議，並在會後聯合聲明中強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性，對中國軍事擴張表達關切。

無懼中國抓捕 出席德國會聽證會 沈伯洋：台灣面對中國威脅 不應恐懼

無懼中國揚言全球抓捕，專研認知戰的民進黨立委沈伯洋受邀赴德國聯邦議院，出席十二日舉行的「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。會後，他於柏林接受媒體訪問時強調，台灣面對中國威脅不應恐懼，「大家都必須無所畏懼，和世界民主自由陣營站在一起，才能好好對抗這些獨裁國家的侵害。」

政院拍板修正詐防條例 提高刑責 詐欺百萬元 可關10年

行政院會昨天通過詐欺犯罪危害防制條例修正草案，重點包括嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責、增訂「禁奢條款」，以及詐騙被告須在自首、自白後六個月內，支付被害人全部財損或達成調解的金額，法院才會酌予減輕或免刑。

比照日韓模式 美要台投資額3500億美元起跳？

美媒Politico十二日報導，知情人士指出，台美貿易談判中，美方要求台灣，要比照美國與日韓協議模式投資美國，金額介於南韓的三千五百億美元與日本五千五百億美元間，台灣希望月底前與美國敲定協議。行政院發言人李慧芝昨表示，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。

創最長43天停擺 美政府重啟運作

共和黨掌控的美國眾議院十二日以二二二票對二○九票通過臨時開支法案，火速送往白宮，美國總統川普立即簽署生效，長達四十三天的美國聯邦政府史上最長停擺畫下句點，正式重啟運作。

美要台至少投資10.8兆台幣

外交部長林佳龍日前透露，台美關稅協議就等著「大老闆」（美國總統川普）做決定。美媒《POLITICO》12日引述消息人士說法稱，美要求台灣投資金額落在日韓的3500億和5500億美元之間，因金額龐大，引發國內憂慮。經濟部長龔明鑫13日只說此事交給經貿談判辦公室（OTN）說明；行政院則回應，我方是以「台灣模式」與美方洽談合作，跟美日、美韓的投資模式不同，無法直接類比。

國旅住宿補助又來了 最高2000元

賴清德總統宣示要將觀光打造為兆元產業，但今年「觀光逆差」比去年更嚴重，國旅面臨挑戰。交通部長陳世凱13日指出，觀光署已規畫明年推出旅遊補助，平日住宿補助最高2000元，每個月還抽出1000名壽星加送住宿金1200元，另有團體旅遊補助等。據悉，預計投入逾20億元，但預算還要向立法院爭取。

民進黨立委沈伯洋（右）12日受邀赴德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，以專家證人及立委雙重身分，說明台灣經驗。（取自德國聯邦議院YT）

詐防條例修法重點。

