4縣市續發大雨特報 週末氣溫回升 下週冷空氣來襲各地明顯降溫

氣象署指出，今天持續受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東地區及新竹以南山區雲多偶有零星降雨，整體水氣逐漸減少，白天新竹以南地區以多雲到晴的天氣為主。（資料照）

中央氣象署今晨持續對北北基及宜蘭等4縣市發布大雨特報，今天（14日）持續受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東地區及新竹以南山區雲多偶有零星降雨，中部地區清晨仍有零星降雨機率，整體水氣逐漸減少，白天新竹以南地區以多雲到晴的天氣為主。

今日氣溫方面，北部及宜蘭整天稍偏涼，約20至23度，而其他地區低溫約21至23度，高溫約25到29度，白天舒適早晚涼。

氣象署指出，今日台南以北、宜蘭、台東沿海地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；此外，台灣附近各沿海普遍有2至3米浪高，尤其北部沿海可能有4米以上浪高出現，今晨氣象署也表示，新北（龍洞、富貴角）、宜蘭（蘇澳、龜山島）、花蓮、台東（蘭嶼）已觀測到3至5公尺的浪高，提醒海邊活動及海上作業請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日受東北季風影響，迎風面擴散條件佳，高屏位於下風處，稍易累積污染物；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週六至週日東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫逐漸回升，各地早晚仍涼；迎風面桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花東地區及恆春半島為零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

下週一東北季風增強，冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，各地天氣明顯轉涼，下週二、三受冷空氣影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，整體降雨在下週二下半天逐漸趨緩，下週三轉為較乾冷的天氣，留意清晨局部輻射冷卻。

下週四東北季風減弱，中部以北及宜花天氣偏涼，其他地區早晚也較涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週五至下下週日環境仍為東北風，北部及宜花天氣偏涼，其他地區早晚亦較涼；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 22 22 ~ 28 25 ~ 31 22 ~ 25

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

