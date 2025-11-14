東北季風來襲下週明顯降溫 吳德榮：苗栗以北恐下探至13度

吳德榮指出，下週一入秋以來最強冷空氣開始南下，氣溫逐漸下降、明顯轉冷；下週二氣溫續降，雖然南下台灣的冷空氣強度略調弱，下週二晚、週三晨北台仍將創入秋以來最低氣溫。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

氣象專家指出，今日受東北季風影響，水氣減少，北部、東北部降雨機率逐漸降低，週六、日各地晴時多雲，不過下週一將有入秋以來最強冷空氣南下，預估可能會是入秋以來降溫最為明顯的一波，苗栗以北低溫恐下探至13度，預計到下週四白天才會逐漸回溫。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨溫度比昨天下降，新北、台中、台南、宜蘭都出現20度以下低溫，其中新北石碇下探至17.7度，台中后里18.8度。今晨北部、東北部及東部仍有明顯降雨。

吳德榮表示，白天起仍受東北季風影響，水氣減少，各地多雲時晴，北部、東北部有局部短暫雨的機率，但機率逐漸降低；北台偏涼、中南部白天微熱早晚涼。週末兩天東北季風減弱，各地晴時多雲，東北部偶有零星少量降雨的機率；北台氣溫回升，中南部白天熱早晚涼。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，下週一入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷；下週二迎風面逐漸轉乾，但仍有局部短暫雨的機率，氣溫續降；雖然南下台灣的冷空氣強度略調弱，下週二晚、週三晨北台仍將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北將出現13度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦將降至16度左右，需注意保暖。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，下週將有明顯降溫，氣溫冷颼颼！預估下週一起有較強的東北季風報到，且北部、東半部地區雨勢略增，體感降溫相當有感。週二晚間起至週三清晨，再受輻射冷卻影響，直逼大陸冷氣團等級，北部近山區最低溫則可能跌到12度，這波冷空氣可能會是入秋以來，降溫最為明顯的一波；預計要到下週四白天，才會逐漸回溫。

