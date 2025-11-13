為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    無人店落腳桃園央大 天花板「超密集」監視器曝光

    2025/11/13 23:44 記者李容萍／桃園報導
    統一超商無人店第9店X-STORE9落腳中央大學。（統一超商提供）

    統一超商無人店第9店X-STORE9落腳中央大學。（統一超商提供）

    統一超商（2912）今（13日）宣布無人店第9店X-STORE9落腳國立中央大學，並對外開箱內部陳設和設備，不僅導入AI影像辨識升級版「拿了就走智慧商店解決方案」，並設置全台首座「自動化門市取貨微型倉」，期望讓更多年輕學子體驗未來零售購物樂趣。

    中央大學總務處晚間證實，此一位於女生宿舍地下室的統一超商X-STORE9門市，將於17日上午9點起營運，包括icash、一卡通、悠遊卡等3卡皆可入場，商品一律9折。

    有網友下午在Threads平台分享統一超商在中央大學的AI無人店內部照片，直說「天花板有140支監視器，很適合密集不恐懼症的人來逛逛」，引起上萬名網友朝聖。

    網友留言說「不裝1個月至少被偷吃1000顆茶葉蛋」、「交大7-11無人店被偷了476顆蛋，給你們參考」、「故宮學學 這才是零死角」、「先tag館長 避免他什麼都不知道」；有網友表示「搞這樣幹嘛，請個店員很難？」、「超好笑，假設裝一個監視器1萬，這樣就是140萬，可以請工讀生35個月，真的有划算嗎？」

    不過，也有網友認為「攝影機是用來拍你拿了什麼商品吧？影像辨識的部分」、「我這樣不敢偷看製造日期了」、「沒結帳的話，會發射雷射光嗎」、「1支1000多解決」、「算一算比請人便宜多了」，以及「再加1台自動補貨機器人」、「收集資訊，判斷貨架貨品存量。銷量庫存管理資訊計算。其實用1個巡檢機器人就可以取代。」

    統一超商無人店第9店X-STORE9落腳中央大學。（統一超商提供）

    統一超商無人店第9店X-STORE9落腳中央大學。（統一超商提供）

