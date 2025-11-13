鹿港女孩趙韻嵐奪世界冰淇淋冠軍 返台首次活動獻給「它」

鹿港女孩趙韻嵐拿下世界冰淇淋冠軍。（趙韻嵐提供）

彰化縣鹿港鎮的冰淇淋師趙韻嵐，前進義大利拿下世界冰淇淋冠軍，返台後第一次對外活動就將獻給16日的「鹿港馬拉松」，原來沃旭能源5年前開始，只要辦活動就會邀請趙韻嵐參加，前年起在鹿港馬拉松限量提供國宴指定的愛地球冰淇淋，更是大排長龍。

趙韻嵐表示，因為到義大利7天，返回台灣第一件事就是清點材料，全面備貨。各界敲碗的冠軍口味「烏龍之光」，由於所使用的台東紅烏龍茶葉庫存有限，只能少量供應，預計將在11月15日鹿港門市登場。

趙韻嵐說，這次冠軍冰淇淋採用的蜂蜜，就是來自鹿港家鄉的品峻蜂業坊，採用的是百花蜂蜜，也讓冰淇淋在茶葉底韻下，還帶有淡淡花香。由於在義大利比賽無法把台灣新鮮水果帶出國，比賽時只能採買西西里島當地的橙橘，再用橙橘的果皮來豐富冰淇淋口感的層次。未來在台灣製作時，也會依照時節來選擇橙橘。

說起趙韻嵐的招牌「愛地球冰淇淋」，因為外表看起來超像是地球外觀而得名，不只是國宴指定，2023年、2024年更獲選為沃旭能源贊助鹿港馬拉松的冰品，年年全場最熱門的美食，總吸引跑者在終點大排長龍。雖然今年剛拿冠軍，非常忙碌，但仍願意接下300球的愛地球冰淇淋訂單，感恩沃旭能源5年來對在地青年創業的支持，讓她可以一路走到冠軍之路。

鹿港女孩趙韻嵐拿下世界冰淇淋冠軍，領獎時特別拿出台灣國旗。（趙韻嵐提供）

趙韻嵐招牌的愛地球冰淇淋。（資料照）

趙韻嵐因為到歐洲打工換宿，愛上天天所吃的冰淇淋，才決定返鄉創業。（資料照，記者劉曉欣攝）

