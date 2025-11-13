為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風災害501件釀91傷 花蓮馬太鞍溪新堰塞湖溢流趨穩

    2025/11/13 23:53 中央社
    花蓮馬太鞍溪新生堰塞湖溢流已趨穩。（林保署花蓮分署提供）

    花蓮馬太鞍溪新生堰塞湖溢流已趨穩。（林保署花蓮分署提供）

    中央災害應變中心今晚表示，颱風鳳凰共造成全國災情累計501件、91傷；花蓮馬太鞍溪新增堰塞湖下午溢流、晚間已趨穩，但仍持續紅色警戒，預定明早進行無人機空拍勘查。

    颱風鳳凰中央災害應變中心晚間進行第10次工作會報暨情資研判會議，由副指揮官、農業部政務次長黃昭欽主持。

    根據災情監控及搜索救援組最新統計資料顯示，全國災情總計501件，造成91人受傷。

    農林漁牧組表示，上午執行無人機空拍時發現，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方300公尺處，新增1處堰塞湖，下午1時30分開始溢流，晚間7時30分趨於穩定；預定明天清晨進行空拍、勘查，後續再綜合評估是否解除堰塞湖紅色警戒。

    交通工程組說，公路道路災阻有2處，為蘇澳至東澳路段、馬太鞍溪河床臨時便道。

    水電維生組表示，全國累計積淹水災情121件，分別為宜蘭縣108件、基隆市10件、屏東縣1件、花蓮縣2件，目前已全部退水。

    至於疏散撤離及收容安置情形，撤離人數截至晚間8時止，共計10縣市8645人，其中宜蘭縣有1558人、花蓮縣達5321人；收容安置截至晚間6時止，共有4縣市開設12處收容安置處所，收容332人。

    黃昭欽裁示，請農業部明天盡早利用無人機航拍、監控馬太鞍溪新增堰塞湖的狀況，以便應處；另外，紅色警戒解除前，為顧及生命安全，災區收容安置的民眾不應擅自離開或進入警戒區。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播