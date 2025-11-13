屏東》東港建鎮50週年「東津味」濃 卡丁車變裝繞大鵬灣

大鵬灣今年也在冬天推出變裝開卡丁車暢遊約6公路的環灣自行車道。（鵬管處提供）

大鵬灣今年也在冬天推出變裝開卡丁車暢遊約6公路的環灣自行車道。（鵬管處提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年是東港建鎮第80周年，為搶攻暖冬出遊及普發萬元商機，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）將從12月開始的「青洲灣暖冬派對」是週週有各種有趣活動，其中最特別的無非就是將卡丁車開上環灣自行車道，遍覽大鵬灣的風光。

鵬管處結合東港鎮公所共同打造「東潮八十祝願祭 × 青洲灣暖冬派對」，週週有活動包含LAVA鐵人上國道、卡丁車上路體驗、日王市集、無人機表演、跨年演唱會，邀請全國遊客12月週週來玩。

鵬管處指出，每週不同主題活動包括12月2日的建鎮80周年記者會、12月6、7日的LAVA鐵人3項，12月13日的青洲灣暖冬派對開幕、卡丁車變裝比賽，12月20日、21日的溫王爺慶生無人機表演及日王市集，12月27日青洲灣暖冬派對的無人機表演，除夕夜的東潮光年・跨年演唱會，邀請大家12月週週來玩，一同迎接熱鬧又溫暖的冬季慶典。

鵬管處說，今年最特別的就是卡丁車從賽車場開上環灣自行車道，還要搭配變裝，如同日本街頭的變裝卡丁車，讓東港坊間舊稱「東津」更有日本味，特色卡丁車開上街頭的第一步，打造新興吸引力熱點，此外，邀請報名民眾穿上最有創意的服裝來開卡丁車，並挑戰衝浪等等，邀請民眾感受灣岸運動魅力。活動期間亦設有主題野餐、海味饗宴餐桌及在地市集，讓遊客一次享受運動、音樂與美食的多重體驗。

日本街頭的變裝卡丁車上路。（記者陳彥廷攝）

日本街頭卡丁車上路。（記者陳彥廷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法