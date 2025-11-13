為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    看好世足熱潮！加航推85折起機票 免費中停日韓

    2025/11/13 22:26 記者蔡昀容／台北報導
    加拿大航空看好世足賽熱潮推出優惠機票。右為台灣總代理航達旅行社總經理李怡萍。（記者蔡昀容攝）

    加拿大航空看好世足賽熱潮推出優惠機票。右為台灣總代理航達旅行社總經理李怡萍。（記者蔡昀容攝）

    2026年世界盃足球賽明年6月展開，加拿大航空看好賽事熱潮，推出北美航線優惠，即日起至11月23日，台灣出發經亞洲轉機點至美加機票85折起。另外，加航今年起提供「免費中停日韓」優惠，1張機票最多暢遊日、韓、美、加4國，旅客可多加利用。

    加航2017年開闢台灣直飛航線，2020年因疫情結束。加拿大航空台灣總代理航達旅行社總經理李怡萍受訪表示，加航將重啟台灣直飛列在計畫內，但疫後供應鏈缺料等影響，全球交機時程延宕，加上人力訓練因素，復航時程尚在評估，目前台灣旅客如要搭乘加航前往美加地區，得從日韓等亞洲機場轉機。但她強調，加航並未放棄台灣市場。

    世足賽明年登場，李怡萍表示，賽事橫跨加拿大、美國與墨西哥3國，賽事在16個城市舉辦，加航串聯其中13城市。加航推出「2026北美全航線促銷」活動，即日起至11月23日，透過加拿大航空官網或指定旅行社，購買2026年7月18日前台灣出發經亞洲各轉機點至加拿大及北美城市的機票，經濟艙及豪華經濟艙優惠85折起，商務艙票價9折起。未稅最低1萬7144元起。

    另外，李怡萍指出，加航2025年起提供「免費中停日韓」優惠，台灣旅客可趁這波機會，在往返北美期間，中途停留日韓玩幾天，最多可一次暢遊四國，例如「台北—東京—溫哥華—洛杉磯—首爾—台北」。

    李怡萍說明，以其他航空公司為例，購買中停機票，停一處可能需要加價2000元不等費用。不少台灣旅客使用中停機票，大部分選擇東京、大阪、首爾等作為停留點。

    「2026北美全航線促銷」活動的10家指定旅行社為雄獅、可樂、東南、山富、易飛、易遊網、燦星、良友、五福、永盛；加航往北美的亞洲轉機點，包括香港、日本、韓國、新加坡、曼谷、上海等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播