看好世足熱潮！加航推85折起機票 免費中停日韓

2026年世界盃足球賽明年6月展開，加拿大航空看好賽事熱潮，推出北美航線優惠，即日起至11月23日，台灣出發經亞洲轉機點至美加機票85折起。另外，加航今年起提供「免費中停日韓」優惠，1張機票最多暢遊日、韓、美、加4國，旅客可多加利用。

加航2017年開闢台灣直飛航線，2020年因疫情結束。加拿大航空台灣總代理航達旅行社總經理李怡萍受訪表示，加航將重啟台灣直飛列在計畫內，但疫後供應鏈缺料等影響，全球交機時程延宕，加上人力訓練因素，復航時程尚在評估，目前台灣旅客如要搭乘加航前往美加地區，得從日韓等亞洲機場轉機。但她強調，加航並未放棄台灣市場。

世足賽明年登場，李怡萍表示，賽事橫跨加拿大、美國與墨西哥3國，賽事在16個城市舉辦，加航串聯其中13城市。加航推出「2026北美全航線促銷」活動，即日起至11月23日，透過加拿大航空官網或指定旅行社，購買2026年7月18日前台灣出發經亞洲各轉機點至加拿大及北美城市的機票，經濟艙及豪華經濟艙優惠85折起，商務艙票價9折起。未稅最低1萬7144元起。

另外，李怡萍指出，加航2025年起提供「免費中停日韓」優惠，台灣旅客可趁這波機會，在往返北美期間，中途停留日韓玩幾天，最多可一次暢遊四國，例如「台北—東京—溫哥華—洛杉磯—首爾—台北」。

李怡萍說明，以其他航空公司為例，購買中停機票，停一處可能需要加價2000元不等費用。不少台灣旅客使用中停機票，大部分選擇東京、大阪、首爾等作為停留點。

「2026北美全航線促銷」活動的10家指定旅行社為雄獅、可樂、東南、山富、易飛、易遊網、燦星、良友、五福、永盛；加航往北美的亞洲轉機點，包括香港、日本、韓國、新加坡、曼谷、上海等。

