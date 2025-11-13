「請您聽著節拍 我現在教您做CPR」 金門DACPR已成功救回13人

金門消防局指出，派遣員是緊急救護的幕後英雄，透過DACPR守護黃金救命時間。（金門縣消防局提供）

金門消防局今天指出，今年10月為止，救災救護指揮中心透過派遣員執行DACPR（Dispatcher-Assisted CPR，派遣員指導心肺復甦術），已成功救回13人，顯示經過多次宣導，派遣員與民眾的合作已持續發揮成效。

金門消防局救災救護指揮中心主任石兆珀說，許多民眾擔心通報過程派遣員「問太多問題」擔誤搶救時間，其實「派遣」與「詢問」是同時進行，透過準確問答，派遣員才能正確判斷患者狀況，提供急救指導。

石兆珀說，民眾打119報案，接起電話第1個人就是消防局派遣員，他們一邊透過派遣系統指派救護車出勤，一邊持續詢問報案人狀況；當患者疑似心肺功能停止，派遣員會立即啟動DACPR，指導報案人進行胸外按壓，維持血液循環，直到救護人員抵達。

據統計，每延遲1分鐘施作CPR，患者存活率下降約7%至10%，DACPR可大幅縮短心跳停止與急救開始間的空窗時間，派遣員的電話指導成為搶救生命的第1道防線。

石兆珀說，報案人如果聽到119電話那頭「先生，不要緊張，我們救護車已經在路上了，請您聽著節拍，我現在教您做CPR。」，就是和時間賽跑的開始，務必配合派遣員完成每個步驟。

消防局長呂英華說，派遣員1句話、1個節拍，可能就是讓家人心臟恢復跳動的關鍵；請珍惜119專線，讓每通電話都成為「救命的起點」，在黃金3分鐘爭取生機。

消防局統計，2024年透過DACPR救回17人，2025年10月為止已救回13人；金門派遣員盧宥睿、李昆峰今年更榮獲內政部消防署「生命捕手獎」的肯定。

