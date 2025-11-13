中壢仁海宮13大庄平安大遊境 11/14~16車巡遶境路線曝

桃園市中壢仁海宮「建廟200週年祈安五朝福醮」系列慶典活動，14日到16日「13大庄平安大遊境」。（資料照，記者李容萍攝）

桃園市中壢仁海宮舉辦「建廟200週年祈安五朝福醮」系列慶典活動，14日到16日在平鎮區、楊梅區及中壢區「13大庄平安大遊境」，恭迎天上聖母中壢媽出巡遶境，庇佑地方風調雨順、國泰民安、家家平安，活動全程車巡遶境，邀請藝閣媽祖、國旗花車、神轎花車、板車戰鼓等隨行。中壢警分局規劃交通疏導勤務，提醒用路人避開遶境路線，配合警方指揮。

中壢警分局長林鼎泰說，「13大庄平安大遊境」每日活動時間為上午9時至下午6時，皆自中壢福醮壇（原仁海宮市集中壢簡易庭對面）啟程。首日車隊自中壢出發，依序行經平鎮及楊梅地區後返回福醮壇；第2日遶行仁海宮以南區域（含中壢後站、龍岡地區），第3日則前進仁海宮以北區域（含中壢工業區、青埔地區）。

遶境路線沿途經過仁海宮、興國市場、中壢火車站商圈、中央西路、延平路、中正路及元化路等主要幹道。活動採全程車巡、不停留、不封街，警方將依車隊行進動態滾動式交通管制，確保行車安全，降低對周邊交通衝擊。

中壢仁海宮董事長王介禧也預告，「建廟200週年祈安五朝福醮」五大醮壇聖母壇、觀音壇、北帝壇、天師壇、福德壇同步展開興壇布置，預計11月下旬完成，福醮系列活動內容涵蓋多元表演藝術，除了傳統掌中戲、客家大戲、青年樂團、民歌演唱，還邀請日本國寶級阿波舞團隊與泰國藝術團體共同參與，促進國際文化交流，壓軸慶典儀式於12月13到17日登場。

中壢仁海宮「13大庄平安大遊境」路線。（中壢仁海宮提供）

中壢仁海宮建廟200週年祈安五朝福醮醮壇。（記者李容萍攝）

