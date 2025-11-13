為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    遍地開花增量能 彰縣擴大「黑水虻軍團」去化各地熟廚餘

    2025/11/13 21:53 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣和美鎮的黑水虻貨櫃屋，每月可處理北彰化7鄉鎮市300公噸生熟廚餘。（資料照，記者劉曉欣攝）

    台中爆發首例非洲豬瘟，熟廚餘去處成為全國發燒話題，彰化縣環保局長江培根表示，和美鎮「黑水虻」軍團成效良好，將擴大辦理，彰化市、二林鎮與田尾鄉都確定加入，員林市也表達高度意願，減輕廚餘進入焚化廠的負擔。

    江培根指出，彰化縣有33處養豬戶以熟廚餘餵豬，在陸續有6戶退場下，全縣剩下27戶。在目前過渡期間，養豬廚餘除了進入和美餵食黑水虻以外，全數進入溪州焚化廠焚燒處理。基於延續焚化爐的使用壽命，將全力擴大「黑水虻軍團」去化熟廚餘的量能。

    江培根強調，和美黑水虻貨櫃屋推出以來，每月可處理北彰化7鄉鎮市廚餘，採取生、熟廚餘各一半的配方，每月可處理生、熟廚餘合計約300公噸；南彰化則有田尾堆肥中心，每月處理生廚餘量能為600公噸，未來可擴充到750公噸。由於全縣每月清潔隊清運生廚餘約為600公噸，熟廚餘為650公噸，將採分散、擴點原則，讓廚餘都可以就近處理。

    因此，環保局召集全縣清潔隊長研商熟廚餘去化對策，彰化市、二林鎮、田尾鄉都確定加入黑水虻計畫，隊部也有破碎與脫水設備，一切就等黑水虻進駐；員林市也表達高度意願。鹿港鎮有破碎、脫水設備，將進一步徵詢意願。只要黑水虻大軍「遍地開花」，就能讓熟廚餘的去化，可以從從容容、游刃有餘。

    彰化縣和美鎮要餵食黑水虻的廚餘，採生熟各半的配方。（資料照，記者劉曉欣攝）

    要餵食黑水虻的廚餘，要先進行破碎與脫水。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣為解決熟廚餘去化，將讓黑水虻軍團遍地開花。（資料照，記者劉曉欣攝）

