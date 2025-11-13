為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南菁寮「後壁俗女節」11/15登場 田間餐桌感受簡單美好生活

    2025/11/13 21:06 記者楊金城／台南報導
    台南「後壁俗女節」15、16日將在菁寮俗女村、菁寮老街舉行。（記者楊金城攝）

    台南「後壁俗女節」15、16日將在菁寮俗女村、菁寮老街舉行。（記者楊金城攝）

    重振丹娜絲災後商機，台南「後壁俗女節」15、16日將在菁寮俗女村、菁寮老街周邊舉辦，結合稻田夕陽音樂會、美食樂園市集、手作DIY與在地文化展覽，歡迎親子走進農村，一起在田裡走走、在餐桌分享、在音樂裡感受最簡單的美好生活。

    「無米樂」菁寮農村因《俗女養成記》電視劇延續農遊人氣，後壁俗女節由後壁區公所、後壁商圈與後壁俗女村合辦，今年以「俗女日和」為主題，後壁俗女村村長吳翊榛表示，俗女節在菁寮市場、失眠圖書館與亭仔腳舉辦「解構．茄芷文化展」與「青聚點成果展」開幕展，展現農村青年對農村產業文化、農村小物的創新實驗成果。

    15、16日下午3點在菁寮老街有美食樂園市集，15日晚上6點在俗女村電力站推出「俗女饗宴」，結合在地食材與風土故事辦桌，採購票報名。16日上午舉辦藍染方巾DIY、蘭花苔球DIY的2場手作體驗，須購票報名；下午4點在菁寮天主堂後方稻田舉辦夕陽感恩音樂會。

    吳翊榛說，後壁俗女節不只是節慶活動，更是親近土地、農村的相遇，歡迎遊客放慢腳步來到菁寮細細體會，活動詳情、票券可上俗女村臉書網站查詢。

    後壁區長李至彬指出，後壁雖然歷經丹娜絲風災、水災，但看到商圈、農村、俗女村堅韌重生，再次舉辦俗女節，希望邀請民眾共同見證農村堅韌的生命力與溫度，支持農村青年、農村創生振興經濟。

    15日晚上6點在俗女村電力站推出「俗女饗宴」，結合在地食材與風土故事辦桌，採購票報名。（後壁俗女村提供）

    15日晚上6點在俗女村電力站推出「俗女饗宴」，結合在地食材與風土故事辦桌，採購票報名。（後壁俗女村提供）

    16日上午有蘭花苔球DIY體驗。（後壁俗女村提供）

    16日上午有蘭花苔球DIY體驗。（後壁俗女村提供）

