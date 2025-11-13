內政部推「建築能效標示」 達一級可節電、拿房貸利率優惠

內政部建築研究所長王榮進。（內政部提供）

為加速住宅部門減碳力道，內政部規劃將建築能效標示納入不動產租售必要資訊，並於實價登錄網站揭露建物能效資訊。建築研究所所長王榮進今天說，若建物拿到能效1級，用電可以減少20％至30％，同時也與9間銀行合作，提供優惠貸款利率。

內政部今天部務會報報告「總統府氣候變遷委員會三項裁示之具體規劃及作為」。部長劉世芳說，因應賴清德總統10月30日氣候變遷委員會議所提3項任務，內政部將以既有建築節能改善、建築產業低碳創新、國土安全與都市降溫規劃三大面向，研提具體行動作為，加速落實淨零轉型，打造韌性國土基礎。

內政部指出，建築研究所未來將整合各部會資源，於2028年底前完成中央機關及國營事業所轄公有既有建築能效盤點及改善規劃，由公有建築領頭示範，以達成2040年50％既有建築為近零碳建築的目標；地政司規劃將建築能效標示納入不動產租售必要資訊，並於實價登錄網站揭露建物能效資訊。

媒體詢問，將建築能效標示列為不動產租售必要資訊有何益處？王榮進回應，最大好處是可以減少電費，假設拿到能效1級，用電可以減少20％至30％。

王榮進提到，內政部也與金管會合作，透過綠色金融，引導銀行給消費者較好的利率優惠，若建築物拿到「綠建築」黃金級、鑽石級，會有貸款利率優惠；公司部分，會跟國際認證合作，只要取得黃金級以上就可發行綠色債券，貸款上也會有較好的利率或是貸款成數。

國土署長吳欣修說，都更危老興建是增碳行為，因此在施工過程中使用低碳材料、工法，如未來用大量模板的工法、現在採用的預鑄工法，未來也會爭取納到綠色金融系統，營造廠可以工法認證，在綠色金融或投資抵減項目獲得認證，這對開發商跟營造廠推動會更有動力。

建築研究所會後補充，貸款利率優惠合作銀行包含玉山、國泰、土地、兆豐、渣打、上海匯豐、星展、台灣企銀，以及第一，房貸利率優惠約為0.05％至0.09％不等。

