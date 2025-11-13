北市米其林餐廳爆食安 業者：甜點送驗、付醫藥費

北市米其林推薦餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」發布聲明。（擷自臉書）

北市米其林推薦餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」有顧客用餐後上吐下瀉，除市府採檢送驗。老闆娘郭小姐今天說，痛心，9、10日用餐約15組40人就醫，會退費、付醫藥費等，並已送驗甜點。

有民眾在網路上發文指在米其林指南推薦餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」用餐後上吐下瀉、發燒，北市衛生局今天表示，已派員採檢送驗中，結果約需1週到2週出爐。

請繼續往下閱讀...

由於這家餐廳獲米其林推薦，老闆吳治君模特兒出身、拍戲、走秀、出書，具知名度，發生食安事件受關注。老闆娘郭小姐接受中央社記者電話訪問時說，其實吳治君壓力很大，他們倆都感到很痛心、訝異，因為吳治君做事很潔癖。

她說明，9日到店用過晚餐的客人，計2組在10日告知身體出現狀況，到隔天11日累計接獲5組通知，因此警戒、憂心，盤查後懷疑是甜點提拉米蘇的食材會否有問題。

郭小姐說，接著除聯繫供應雞蛋的廠商，但被告知其自主送驗無虞；12日隨即自主送驗此甜點的食材檢驗3種菌，包含黃金葡萄球菌、沙門氏桿菌、單核球增多性李斯特菌，檢驗要7個工作天，最快20日出爐。

郭小姐說，截至今天，掌握在9、10日用餐客人，累計15組約39、40人發生狀況就醫，其中1、2人有住院，餐費都會退回，也會給付醫藥費，因此無法工作的工資，也會付給客人。

她說，吳治君本人都有跟發生不適狀況客人聯繫、了解狀況，希望客人安全無虞、找出原因妥處，讓事件能順利落幕，而餐廳從11日晚上就停止供應這個甜品，13日起暫停營業。

對於衛生局查核時，指餐廳未提供員工體檢報告及教育訓練紀錄、病媒消毒紀錄等，已責令業者19日前改正。郭小姐說，衛生局昨晚要取件時，正逢晚餐供應時間，過忙下未能到放文件處取件提供，今天已陸續補件。

北市米其林推薦餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」有顧客用餐後上吐下瀉，衛生局前往採檢送驗。（北市衛生局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法