「想讓她心靈富足」卻養出「拜金」女兒 媽媽淚問哪裡出錯

「窮養兒志，富養女德」的教育思想近年來逐漸成為育兒潮流，不少家庭也是照這個思路來教育小孩。有位44歲媽媽發文分享自己「富養女兒」的教育歷程嘆道，孩子長大後卻變得「愛慕虛榮」，令她十分頭疼。

媽媽網友在Dcard發文說，自己與丈夫都是高學歷、經濟寬裕的中產家庭，從女兒出生起就投入大量心力照顧與教育。她辭去工作專心陪伴，從小帶孩子出國旅遊、買書、學才藝，並教導理財觀念。女兒就讀國際學校後，她每月給6000元零用錢，另給治裝、通勤與娛樂費用，甚至讓女兒開家裡的保時捷凱燕外出。

她強調，這些安排出於希望孩子「心靈富足、懂得享受生活」，而非追逐名利。然而，女兒上大學後卻開始羨慕同學的名牌包，坦言「知道不必要，但控制不住想比較的心態」。這讓母親感到挫折與困惑，質疑是否是自己的教育出了問題。

貼文一發立刻引起網友熱烈討論。許多人建議原PO應該讓女兒自己賺錢，學會獨立，「不是自己賺的錢不會珍惜」、「應該讓她自食其力才能理解金錢價值」、「炫耀性消費要靠實際努力來平衡」、「她覺得錢來得很容易，這樣她哪會珍惜」、「主要是她的成長環境，從來沒見識過什麼叫作辛苦，什麼叫作為生活打拚」。

但也有不少人提出批評，認為這位媽媽「富養只做到一半，卻忽略了感恩與同理心的教育」、「富不富養是以相對環境來看，如果朋友都理所當然地擁有但她卻沒有，當然是心態上會被影響」、「嬌生慣養與富養是兩回事」，也有人指出網路上「富養女兒」風潮本身已被誤解─「真正的富養是投資視野與品格，而不是名牌與金錢」。

