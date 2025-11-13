為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    上帝調色盤!霞喀羅國家步道紅葉轉色約4成 今年無車輛管制

    2025/11/13 20:02 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣霞喀羅國家步道即將迎來紅葉盛會。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣霞喀羅國家步道即將迎來紅葉盛會。（記者廖雪茹攝）

    隨著天氣轉冷，新竹縣霞喀羅國家步道即將迎來紅葉盛會，古道沿線的青楓、楓香、槭樹等，目前已轉色約4成；尖石鄉公所表示，前往霞喀羅養老登山口的聯外道路全線暢通，今年未實施車輛管制，也無提供接駁服務，提醒賞楓遊客及早安排旅程，注意保暖和安全。

    每年進入11、12月開始，尖石鄉後山秀巒村竹60線沿線就因楓紅爆美，吸引不少遊客前來，特別是軍艦岩、控溪吊橋對面山林、霞喀羅馬鞍區、以及司馬庫斯部落的紅葉，多層次色彩宛如上帝的調色盤，令人讚歎不已。

    尖石鄉公所表示，2022年在中央補助下，曾試辦霞喀羅賞楓交通管制與接駁服務；今年礙於財源限制，未再辦理。霞喀羅聯外道路狹窄，目前除養老登山口公有停車場可停放約10輛車外，錦路部落等周邊地區有多處私有地及民宿停車場，建議民眾可在行前接洽，避免任意停車妨礙交通順暢。公所近期將請村長協助與店家共同宣傳停車資訊。

    針對養老登山口的公共廁所環境，公所已獲勞動部補助支援清潔人力，賞楓季期間將加強清潔頻率；若有公廁清潔維護與管理問題，可向公所建設課反映，電話：03-5841001分機411。

    林業及自然保育署新竹分署委託尖石鄉養老yulu文化生態發展協會，執行霞喀羅國家步道的勞務清潔，協會分享，霞喀羅山區的紅葉已轉色約4成，夜間溫度7至8度，提醒上山遊客注意保暖。新竹分署在白石駐在所有規劃營帳及簡易生態廁所（貓坑），民眾若發現有霸佔營位、亂丟垃圾、騎乘機車運補等問題，可拍照、錄影後向新竹分署檢舉，電話：03-5224163轉240或241 。

    迷人的紅葉。（記者廖雪茹攝）

    迷人的紅葉。（記者廖雪茹攝）

    尖石鄉秀巒部落、司馬庫斯部落等地區，向來是賞楓的勝地。（資料照記，者廖雪茹攝）

    尖石鄉秀巒部落、司馬庫斯部落等地區，向來是賞楓的勝地。（資料照記，者廖雪茹攝）

