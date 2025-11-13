噁！颱風天停收垃圾 鹿港溪竟變「垃圾漂漂河」

民眾趁著颱風假，把垃圾丟到鹿港溪。（鹿港溪巡守隊提供）

只放一天颱風假，鹿港溪就變成垃圾漂漂河。（鹿港溪巡守隊提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鳳凰颱風今天（13日）遠颺，昨天（12日）彰化縣停班停課，鹿港鎮才停收一天垃圾，結果鹿港溪就變成「垃圾漂漂河」，總計至少發現被丟6包垃圾，懷疑都是家庭垃圾，讓鹿港溪巡守隊氣炸了！

鹿秀社區大學鹿港溪巡守隊長黃幸梓表示，這次真是太誇張，才放一天的颱風假，鹿港溪就變成民眾偷懶亂丟垃圾的地方，水中舞台有4大包垃圾，菜園橋有1大包，還有一包是卡在石頭中間，垃圾不只是沒有分類，從寶特瓶到餐盒都混在家庭垃圾。

黃幸梓指出，原本要破袋檢查，找出蛛絲馬跡，卻完全找不到任何資料，加上鹿港溪兩側河岸沒有監視器，無法抓出亂丟的人。由於鹿港溪為縣府所管理，垃圾清運則是委外清運，最後只能由清運公司負責處理。

不過，地方表示，鹿港溪以前惡臭難聞，因為市區的家庭污水都排到這裡來，這幾年列入前瞻建設經過整治後，才有綠意盎然的水岸風光，但亂丟垃圾的人，只憑著一己之便，把鹿港溪當垃圾溪，有夠沒有公德心。

鹿港溪經過一天颱風假，馬上被丟好幾包垃圾。（鹿港溪巡守隊提供）

鹿港溪經過一天颱風假，馬上被丟好幾包垃圾。（鹿港溪巡守隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法