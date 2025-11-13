為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    噁！颱風天停收垃圾 鹿港溪竟變「垃圾漂漂河」

    2025/11/13 19:38 記者劉曉欣／彰化報導
    民眾趁著颱風假，把垃圾丟到鹿港溪。（鹿港溪巡守隊提供）

    民眾趁著颱風假，把垃圾丟到鹿港溪。（鹿港溪巡守隊提供）

    只放一天颱風假，鹿港溪就變成垃圾漂漂河。（鹿港溪巡守隊提供）

    只放一天颱風假，鹿港溪就變成垃圾漂漂河。（鹿港溪巡守隊提供）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕鳳凰颱風今天（13日）遠颺，昨天（12日）彰化縣停班停課，鹿港鎮才停收一天垃圾，結果鹿港溪就變成「垃圾漂漂河」，總計至少發現被丟6包垃圾，懷疑都是家庭垃圾，讓鹿港溪巡守隊氣炸了！

    鹿秀社區大學鹿港溪巡守隊長黃幸梓表示，這次真是太誇張，才放一天的颱風假，鹿港溪就變成民眾偷懶亂丟垃圾的地方，水中舞台有4大包垃圾，菜園橋有1大包，還有一包是卡在石頭中間，垃圾不只是沒有分類，從寶特瓶到餐盒都混在家庭垃圾。

    黃幸梓指出，原本要破袋檢查，找出蛛絲馬跡，卻完全找不到任何資料，加上鹿港溪兩側河岸沒有監視器，無法抓出亂丟的人。由於鹿港溪為縣府所管理，垃圾清運則是委外清運，最後只能由清運公司負責處理。

    不過，地方表示，鹿港溪以前惡臭難聞，因為市區的家庭污水都排到這裡來，這幾年列入前瞻建設經過整治後，才有綠意盎然的水岸風光，但亂丟垃圾的人，只憑著一己之便，把鹿港溪當垃圾溪，有夠沒有公德心。

    鹿港溪經過一天颱風假，馬上被丟好幾包垃圾。（鹿港溪巡守隊提供）

    鹿港溪經過一天颱風假，馬上被丟好幾包垃圾。（鹿港溪巡守隊提供）

    鹿港溪經過一天颱風假，馬上被丟好幾包垃圾。（鹿港溪巡守隊提供）

    鹿港溪經過一天颱風假，馬上被丟好幾包垃圾。（鹿港溪巡守隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播