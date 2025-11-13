週五北台灣溼涼！低溫下探20度 南北溫差大

週五北部及東北部溼涼。（資料照）

週五（14日）北、東及大台北山區偶有雨；其他地區多雲到晴、可見陽光。北台灣低溫20度，高溫則為22度，其他地區高溫可達28度。

中央氣象署預報，週五持續受東北季風影響，不過水氣會稍微減少，但迎風面的桃園以北及東半部，雲量將較多且偶有零星降雨；基隆北海岸、東北部及大台北山區，降雨的機率仍然偏高；其他地區則為多雲到晴、可見陽光。而台南以北、基隆北海岸、東半部沿海地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖，易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週五北台灣天氣較涼，整日約20至22度；其他地區低溫為21至23度，高溫為26到28度，外出請多加件衣物注意保暖。離島的澎湖為晴到多雲，約22至24度；金門為晴到多雲，約19至22度；馬祖為晴到多雲，約18至20度。

關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，隨著低壓遠離、水氣稍減少，並且持續受到東北季風影響，北部及東北部仍為陰陣雨天氣；其餘地區為晴到多雲，南部氣溫將再回升，局部高溫可接近30度，好天氣會持續至週六，而週日東北季風則會減弱，台北盆地的天氣恐轉好。

紫外線指數方面，週五宜蘭縣為「低量級」；台東縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市為「中量級」。

空氣品質方面，週五因東北季風影響，高屏地區稍易累積污染物。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週五因東北季風影響，北部及東北部低溫下探20度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週五多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五高屏地區稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法