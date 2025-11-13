蘇澳大淹水矛頭指向分洪道拖15年 行政院公布時序說明

行政院長卓榮泰到蘇澳勘災時，宣布將蘇澳溪分洪工程納入明年中央4年1千億元改善縣市管河川工程計畫，並補足21億元經費缺口。（資料照）

15年前梅姬颱風在宜蘭蘇澳降下豪雨，造成當地史上最大水患，地方提出蘇澳溪分洪工程計畫改善，未料這次鳳凰颱風襲台，驚人雨勢再度水淹蘇澳，部分人士將矛頭指向分洪道遭中央卡關15年。對此，行政院公布時序說明，強調75.68億元預算會由中央全數補助。

行政院公共工程委員會說，蘇澳溪分洪倡議許久，宜蘭縣政府於2023年提54億蘇澳溪分洪道經費，獲行政院核定，並由宜蘭縣府主辦，委託水利署第一河川分署辦理分洪道工程設計與發包。核定後，宜蘭縣府即啟動基本設計作業，並完成土地協議價購及徵收程序；上游防砂壩與管理中心的設計工作亦持續推動中。

不過在基本設計階段，因近年俄烏戰爭、原物料上漲，宜蘭縣府發現原核定經費不足，於2024年5月提出總經費調增為86億元的修正計畫。經水利署會同專家學者審慎審查，並佐以水工模型試驗，建議調整分洪道設計工程規模與經費項目。

宜蘭縣府於2024年12月重新提報75.68億元版本，順利通過水利署審查並函報行政院。修正計畫經行政院送交國發會審議後，國發會建議由交通部航港建設基金支應增額經費，惟基金收支困難引發爭議。

最後計畫在行政院政務委員兼工程會主委陳金德的積極協調下，經濟部最終決議由「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫（2026-2029年）」支應所需經費，目前正進行核定程序中。

行政院長卓榮泰昨天到宜蘭勘災，宣布行政院已編列4年1000億治水預算，蘇澳溪分洪道新增21億預算已納入該項目中，請立法院支持治水預算。

