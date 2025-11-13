為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    庇護工場學員加班賣糕點 被爆「賣不到1萬不得回家」

    2025/11/13 18:59 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市議員張碩芳爆料，今年萬聖城活動，有庇護工場學員逾時加班情形。（張碩芳提供）

    桃園市議員張碩芳爆料，今年萬聖城活動，有庇護工場學員逾時加班情形。（張碩芳提供）

    桃園萬聖城活動於本月初結束，也吸引不少民眾參與；市議員張碩芳今在議會質詢時爆料，有庇護工場2名學員被迫現場賣糕點，賣不到1萬元不得回家，晚上還逾時工作；對此勞動局表示，已於本週一發函給該庇護工場，要求文到3日內提供完整的出勤紀錄，初步調查有部分違反規定情形。

    市議員張碩芳昨市政總質詢時提到，有民眾向她反映，今年桃園萬聖城活動，有庇護工場學員在藝文特區賣烘焙食品，晚上7、8點還在工作，看到身障者一整天在高溫下長時間從事外展工作、缺乏輪替與休息，顯示部分工場在人力安排與安全管理上存在疏漏。

    勞動局身障就業科長黃碩斌表示，這2位庇護工場學員分別於前年11月、今年7月到職，與庇護工場簽訂的勞動契約，工作時間是到晚上7點30分，但2人晚上7點30分過後還在工作，雖然學員可以加班，但必須符合勞基法規定，週一已經行文給該庇護工場於文到3日內提供這2位學員整年的出勤紀錄，來調查加班是否有異常情形；如有異常會依勞基法規定開罰。

    勞動局查證：應為口誤 實為「賣完才能回家」

    黃碩斌說，另外，庇護工場學員在外面販賣物品，依規定老師必須要陪同，這個案子老師並未陪同明顯違反規定，若該庇護工場拒不提供，最嚴重者可吊銷庇護工場許可證，庇護工場一年可獲得250萬元到350萬元補助將取消。黃碩斌表示，至於「賣不到一萬元不得回家」應該是口誤，該庇護工場為激勵學員才說「賣完才能回家」。

    該庇護工場黃姓負責人表示，當天在現場租攤位，老師可以看到學生賣東西情形，學員也可以向老師求救，另外學員上、下班都按規定給薪，逾時部分都有加班費，但在外工作時，考量工場在林口回去打卡不方便，會讓會員先回家，第2天再不打卡簽名；勞動局公文尚未收到，收到後會按規定期限回覆。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播