庇護工場學員加班賣糕點 被爆「賣不到1萬不得回家」

桃園市議員張碩芳爆料，今年萬聖城活動，有庇護工場學員逾時加班情形。（張碩芳提供）

桃園萬聖城活動於本月初結束，也吸引不少民眾參與；市議員張碩芳今在議會質詢時爆料，有庇護工場2名學員被迫現場賣糕點，賣不到1萬元不得回家，晚上還逾時工作；對此勞動局表示，已於本週一發函給該庇護工場，要求文到3日內提供完整的出勤紀錄，初步調查有部分違反規定情形。

市議員張碩芳昨市政總質詢時提到，有民眾向她反映，今年桃園萬聖城活動，有庇護工場學員在藝文特區賣烘焙食品，晚上7、8點還在工作，看到身障者一整天在高溫下長時間從事外展工作、缺乏輪替與休息，顯示部分工場在人力安排與安全管理上存在疏漏。

請繼續往下閱讀...

勞動局身障就業科長黃碩斌表示，這2位庇護工場學員分別於前年11月、今年7月到職，與庇護工場簽訂的勞動契約，工作時間是到晚上7點30分，但2人晚上7點30分過後還在工作，雖然學員可以加班，但必須符合勞基法規定，週一已經行文給該庇護工場於文到3日內提供這2位學員整年的出勤紀錄，來調查加班是否有異常情形；如有異常會依勞基法規定開罰。

勞動局查證：應為口誤 實為「賣完才能回家」

黃碩斌說，另外，庇護工場學員在外面販賣物品，依規定老師必須要陪同，這個案子老師並未陪同明顯違反規定，若該庇護工場拒不提供，最嚴重者可吊銷庇護工場許可證，庇護工場一年可獲得250萬元到350萬元補助將取消。黃碩斌表示，至於「賣不到一萬元不得回家」應該是口誤，該庇護工場為激勵學員才說「賣完才能回家」。

該庇護工場黃姓負責人表示，當天在現場租攤位，老師可以看到學生賣東西情形，學員也可以向老師求救，另外學員上、下班都按規定給薪，逾時部分都有加班費，但在外工作時，考量工場在林口回去打卡不方便，會讓會員先回家，第2天再不打卡簽名；勞動局公文尚未收到，收到後會按規定期限回覆。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法