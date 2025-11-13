為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台積電高雄廠旁小巷內 「百年雜貨店」充滿人情味

    2025/11/13 18:59 記者王榮祥／高雄報導
    高市楠梓區公所臉書粉專po圖介紹百年雜貨店 震興商號。（翻攝官網）

    高市楠梓區公所臉書粉專po圖介紹百年雜貨店 震興商號。（翻攝官網）

    位於台積電高雄廠旁邊的小巷內，有處屋齡近百的老字號雜貨店「震興商號」。楠梓區公所臉書粉專PO圖介紹，形容店裡除保留許多傳統雜貨店的樣貌，還有一種老味道，不是「趟素味（台語衣櫃味）」、是「人情味」。

    小編說明，商號位於楠梓區後勁聚落，後勁在楠梓有清晰歷史地位的存在，在新創與復古之間，在童年與長大間，而雜貨店的地位象徵，如同臍帶沒有斷，延續的是情感。

    小編指出，聖雲街上的百年雜貨店震興商號（建於1933年），乘載著的是當地居民曾經的生活足跡，商號內保留有早期的彩繪磁磚、日式二層樓仔厝、重新上蠟的木頭櫃、螺殼拌入的牆面，當然還必備雜貨乾糧，及供人休憩話家常的長椅。

    小編形容第五代老闆娘熱情的招呼聲，會跟客人介紹近期花生炒得好吃、適合配粥，還會拿出後勁大事記講解雜貨店的源起，但也說到雜貨店就開到這一代了。

    小編說，在商號內感受到隱隱約約竄進鼻子的一種老味道，不是雜貨味、也不是「趟素」味，是人情味！網友留言「熟悉的人熟悉的味道永遠存在」、「老闆娘人水又親切喔」。

    震興商號內重新上蠟的木頭櫃。（翻攝官網）

    震興商號內重新上蠟的木頭櫃。（翻攝官網）

    震興商號內保留早期的彩繪磁磚。（翻攝官網）

    震興商號內保留早期的彩繪磁磚。（翻攝官網）

    楠梓區震興商號第五代老闆娘熱情好客。（翻攝官網）

    楠梓區震興商號第五代老闆娘熱情好客。（翻攝官網）

