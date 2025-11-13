為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    AI變造影像可亂真 嘉市議員促警局建立辨識標準防誤罰

    2025/11/13 18:25 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市議員郭定緯今建議警方建立AI影像真偽辨識機制。（郭定緯提供）

    AI人工智慧科技進步，近日民眾陳情疑遭AI變造照片檢舉違規，嘉義市議員郭定緯今質詢表示，嘉市雖尚無案例，但如被惡意利用，將造成嚴重社會風險，甚至被不當使用違規檢舉，建議嘉義市警局建立AI影像真偽鑑定流程，納入科技化審查工具，以提升辨識效率與準確性。

    郭定緯今出示警局長機車雙載、未戴安全帽的AI生成照片質詢，警方雖未查獲AI變造照片檢舉違規相關案例，但以現行人工比對、檔案屬性檢查等方式，已不足應對AI生成影像的挑戰。

    郭定緯說，AI技術可生成全新畫面、製造動態影片效果，警方上月還在嘉市破獲AI變聲詐騙機房，建議應建立「AI影像真偽鑑定流程」，納入科技化審查工具，提升辨識效率與準確性，建立系統化教育訓練，讓第一線執法人員具備辨識AI影像特徵與防偽能力。

    市警局回應，嘉市尚未接獲明顯AI變造照片檢舉案件，針對交通違規檢舉案件，除了檢視照片畫面包含車牌號碼、手指、輪胎紋路等細節，員警還會檢視照片原始EXIF資訊，如有疑慮，目前統一由刑事局科技犯罪防制中心鑑識，必要時通知檢舉人或被檢舉人說明；未來研議導入相關AI偵測軟體，輔助人工判讀，確保執法公正性與正確性，絕不讓偽造影像影響民眾權益。

    市警局呼籲，民眾如使用AI技術偽造、變造照片檢舉，將觸犯刑法「偽造文書罪」相關刑責，切勿以身試法。

    市議員郭定緯（右）今出示與警察局長陳明志（左）的AI生成交通違規照，建議警方建立影像真偽辨識機制。（郭定緯提供）

