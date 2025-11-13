明起陽光終於露臉！下週一入秋最強冷空氣報到 北部濕冷14度

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

明天起陽光終於要露臉了！中央氣象署預報，鳳凰颱風殘留水氣要消散了，各地水氣減少很多、陽光會露臉，溫度也會回升，到週末天氣會越來越好，但下週一起將迎接入秋以來最強的冷空氣，強度直逼大陸冷氣團，一開始就是濕冷天氣。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天水氣減少很多，雖然仍有東北季風影響，但僅剩基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，但陽光也會露臉，其它地區更是多雲到晴的天氣；週六、日兩天（15、16日）兩天更是回暖的好天氣。

黃恩鴻指出，週末兩天假日東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，北部白天溫度約25度到26度，中南部和花東約28度到30度，是溫暖舒適的好天氣，可多把握這段期間。

「下週一起另一波東北季風報到，強度直逼大陸冷氣團」，黃恩鴻說，這波東北季風是今年入秋至今最強的冷空氣，第一天就是濕冷天氣，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，之後才逐漸轉為乾冷。

黃恩鴻說，下週一報到的這波東北季風會持續3天，下週二、三（18、19日）兩天影響最大，下週二下半天才轉為比較偏乾冷的天氣。他指出，下週三清晨是最冷的時刻，而在東北季風影響期間，中部以北、宜花低溫約14度到15度，南部和台東約15度到17度；高溫部分，北台灣約18度到19度，中南部、花東約20度到23度，全台有感降溫。

黃恩鴻說，要到下週四（20日）東北季風才減弱，中部以北、東北部及東部天氣偏涼，其他地區早晚也較涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

