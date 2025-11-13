為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    明起陽光終於露臉！下週一入秋最強冷空氣報到 北部濕冷14度

    2025/11/13 18:16 記者吳亮儀／台北報導
    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天起陽光終於要露臉了！中央氣象署預報，鳳凰颱風殘留水氣要消散了，各地水氣減少很多、陽光會露臉，溫度也會回升，到週末天氣會越來越好，但下週一起將迎接入秋以來最強的冷空氣，強度直逼大陸冷氣團，一開始就是濕冷天氣。

    氣象署預報員黃恩鴻表示，明天水氣減少很多，雖然仍有東北季風影響，但僅剩基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，但陽光也會露臉，其它地區更是多雲到晴的天氣；週六、日兩天（15、16日）兩天更是回暖的好天氣。

    黃恩鴻指出，週末兩天假日東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，北部白天溫度約25度到26度，中南部和花東約28度到30度，是溫暖舒適的好天氣，可多把握這段期間。

    「下週一起另一波東北季風報到，強度直逼大陸冷氣團」，黃恩鴻說，這波東北季風是今年入秋至今最強的冷空氣，第一天就是濕冷天氣，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，之後才逐漸轉為乾冷。

    黃恩鴻說，下週一報到的這波東北季風會持續3天，下週二、三（18、19日）兩天影響最大，下週二下半天才轉為比較偏乾冷的天氣。他指出，下週三清晨是最冷的時刻，而在東北季風影響期間，中部以北、宜花低溫約14度到15度，南部和台東約15度到17度；高溫部分，北台灣約18度到19度，中南部、花東約20度到23度，全台有感降溫。

    黃恩鴻說，要到下週四（20日）東北季風才減弱，中部以北、東北部及東部天氣偏涼，其他地區早晚也較涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播