為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    1.2萬人提議「國高中10點上課」 教育部：影響大不宜貿然推動

    2025/11/13 18:10 記者楊綿傑／台北報導
    教育部經諮詢地方，認為國高中延遲到10點才上課牽涉層面廣，不宜貿然推動。（資料照）

    教育部經諮詢地方，認為國高中延遲到10點才上課牽涉層面廣，不宜貿然推動。（資料照）

    民眾先前在公共政策網路平台提議全面移除非必要多元課程，將國高中生上課時間縮短為10時至16時，以改善睡眠、提高學習效率，獲逾1.2人附議，教育部今正式回應，上課時數是依據課綱規定，若縮減將影響學習、休息時間，並產生接送問題等，不宜貿然推動。

    該提議認為縮減上課時間能有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率，放學後能有更多時間進行個人興趣探索、製作學習歷程、進行社交活動、從事健身運動、專心讀書學習。

    教育部對此回應，目前學生修習的各類課程與節數/學分數是學校依據課綱進行適當規劃，高級中等學校教育階段之課程規劃，學生在校上課每週35節，已明定各類型學校學生應修的課程學分數及其畢業學分數，若縮減學生上課時間由原來的8點左右至10點上課，預計減少上午2節課之授課時間，將造成學生無足夠時間學習所定內容及培養基本素養，也將學生課間活動時間壓縮。

    國民中學教育階段學習總節數，7-8年級為33-35節，9年級為32-35節，每節45分鐘，各校應依課程綱要規定規劃課表；若延後上課時間，依現行課程綱要節數規定，需延後1節課以上之放學時間至16時30分以後，無法於建議時間內進行課程安排，且將影響課間緩衝時間安排，未必利於學生獲得適當的休息時間。

    另外，依地方制度法及課綱規定，國民中學學生在校作息及各項非學習節數之活動，由各校依地方政府相關規定自行安排，實務上考量地方特性差異、交通狀況、學生安全及家長工作型態、接送需求等各項因素。經調查與諮詢國教署112年度調查各地方政府對於國民中學延後上學之意見，與114地方政府所提意見一致，意見皆是維持現狀。

    教育部進一步解釋，尤其在國中階段的上課時間調整，各界意見仍差異大，於諮詢會議中各與會代表亦指出課綱調整茲事體大，牽涉到家長上班及接送、學生安全、地區交通資源、學習品質與教育價值、家庭生活作息、學校作息及管理、教師授課時數等諸多層面，尚不宜貿然推動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播