1.2萬人提議「國高中10點上課」 教育部：影響大不宜貿然推動

教育部經諮詢地方，認為國高中延遲到10點才上課牽涉層面廣，不宜貿然推動。（資料照）

民眾先前在公共政策網路平台提議全面移除非必要多元課程，將國高中生上課時間縮短為10時至16時，以改善睡眠、提高學習效率，獲逾1.2人附議，教育部今正式回應，上課時數是依據課綱規定，若縮減將影響學習、休息時間，並產生接送問題等，不宜貿然推動。

該提議認為縮減上課時間能有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率，放學後能有更多時間進行個人興趣探索、製作學習歷程、進行社交活動、從事健身運動、專心讀書學習。

教育部對此回應，目前學生修習的各類課程與節數/學分數是學校依據課綱進行適當規劃，高級中等學校教育階段之課程規劃，學生在校上課每週35節，已明定各類型學校學生應修的課程學分數及其畢業學分數，若縮減學生上課時間由原來的8點左右至10點上課，預計減少上午2節課之授課時間，將造成學生無足夠時間學習所定內容及培養基本素養，也將學生課間活動時間壓縮。

國民中學教育階段學習總節數，7-8年級為33-35節，9年級為32-35節，每節45分鐘，各校應依課程綱要規定規劃課表；若延後上課時間，依現行課程綱要節數規定，需延後1節課以上之放學時間至16時30分以後，無法於建議時間內進行課程安排，且將影響課間緩衝時間安排，未必利於學生獲得適當的休息時間。

另外，依地方制度法及課綱規定，國民中學學生在校作息及各項非學習節數之活動，由各校依地方政府相關規定自行安排，實務上考量地方特性差異、交通狀況、學生安全及家長工作型態、接送需求等各項因素。經調查與諮詢國教署112年度調查各地方政府對於國民中學延後上學之意見，與114地方政府所提意見一致，意見皆是維持現狀。

教育部進一步解釋，尤其在國中階段的上課時間調整，各界意見仍差異大，於諮詢會議中各與會代表亦指出課綱調整茲事體大，牽涉到家長上班及接送、學生安全、地區交通資源、學習品質與教育價值、家庭生活作息、學校作息及管理、教師授課時數等諸多層面，尚不宜貿然推動。

