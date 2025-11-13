日本高松機場媒體團南投踩線 體驗永續旅遊魅力

日本高松機場媒體團到南投踩線參訪，體驗製作日月潭紅茶。（南投縣政府提供）

為感謝日本高松機場今年7月協助南投縣舉辦攝影展，提升南投在日本國外旅遊市場的知名度，縣府安排高松機場媒體團來踩線，團員體驗騎乘單車漫遊日月潭，親手製作日月潭紅茶，參訪紙教堂及埔里酒廠，感受南投縣自然、人文與產業交融的永續旅遊魅力，盼藉此行銷台灣之美，吸引更多日本遊客來台觀光。

南投縣政府觀光處長陳志賢指出，縣政近年積極推動永續旅遊，透過評鑑鼓勵業者自我檢視並提升永續作為，同時結合自然生態、在地產業與文化體驗，打造兼具深度與友善環境的旅遊模式，預計今年度推出7條淨零永續遊程，非常適合推薦給外國目標市場旅客。

請繼續往下閱讀...

陳志賢說，位於日本四國香川縣的高松機場與台中國際機場合作於今年7月協助南投縣於高松機場舉辦攝影展，呈現南投美麗的自然人文風光，因此進一步安排高松機場媒體團到南投踩線參訪，先行體驗淨零永續遊程，包含參觀具永續建築精神與台日特殊情誼連結的埔里紙教堂、體驗製作日月潭紅茶及參訪埔里酒廠，並騎乘單車漫遊於曾被CNN評選為全球十大最美自行車道的日月潭水上自行車道。

陳志賢指出，台中國際機場是國外遊客到訪南投的重要門戶，未來縣府也將持續與台中國際機場、國內外航空公司及觀光單位合作，共同行銷南投的永續旅遊行程，盼吸引更多日本等外國遊客來台旅遊觀光。

日本高松機場媒體踩線團，參觀具永續建築精神與台日特殊情誼連結的埔里紙教堂。（南投縣政府提供）

日本高松機場媒體團到南投踩線參訪，品茗日月潭紅茶。（南投縣政府提供）

日本高松機場媒體團，參訪埔里酒廠。（南投縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法