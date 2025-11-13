為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南蓮潭國中小新裝置藝術啟用 結合童趣、科學與藝術吸高人氣

    2025/11/13 17:59 記者劉婉君／台南報導
    台南市蓮潭國中小第2校區校門口的《Hello My World》，站在校外看，為英語「HELLO」和西班牙語「HOLA」的結合。（記者劉婉君攝）

    台南市蓮潭國中小第2校區校門口的《Hello My World》,站在校外看,為英語「HELLO」和西班牙語「HOLA」的結合。(記者劉婉君攝)

    台南市蓮潭國中小2處新的公共藝術作品《Hello My World》及《滾動吧！蓮潭》，今（13）日啟用，位於第2校區校門口的《Hello My World》，呼應學校國際、語言及創意的教育，設於第2校區1樓穿堂的《滾動吧！蓮潭》，為互動作品，結合童趣、科學與藝術，吸引小朋友於下課時間排隊互動，具有高人氣。

    蓮潭國中小校長許嘉齡表示，當初設計公共藝術時，就希望小朋友可以與公共藝術互動，《Hello My World》以「語言」為創作核心，象徵人類溝通與理解的橋樑，站在校外看，字形彷彿同時呈現英語「HELLO」與西班牙語「HOLA」的結合，而站在校園內看，則可看到日語「こんにちは」，除了向訪客熱情問候，也展現學校積極國際化、雙語教育的精神。

    《滾動吧！蓮潭》為互動式滾球裝置藝術，每到下課時間，就可看到小朋友前往操作轉動轉盤，藉由將球體傳送至最高點，再因重力作用於軌道上滾動的同時，沿途依序啟動各式裝置，體驗的過程中也可觀察物理現象的運作與能量變化。巨大的互動裝置藝術，讓小朋友直呼「好玩！」

    許嘉齡說，蓮潭國中小為全新的學校，先有國小部，如今再加入國中部，許多事都還在滾動式修正，想法也要開放一點、彈性一點，也與《滾動吧！蓮潭》相呼應。

    《Hello My World》從校園內往外看，是日語。（記者劉婉君攝）

    《Hello My World》從校園內往外看,是日語。(記者劉婉君攝)

    《滾動吧！蓮潭》結合童趣、科學與藝術，不只是公共藝術，小朋友也可以互動體驗。（記者劉婉君攝）

    《滾動吧!蓮潭》結合童趣、科學與藝術,不只是公共藝術,小朋友也可以互動體驗。(記者劉婉君攝)

    下課時間常可看到小朋友排隊與《滾動吧！蓮潭》互動。（記者劉婉君攝）

    下課時間常可看到小朋友排隊與《滾動吧!蓮潭》互動。(記者劉婉君攝)

