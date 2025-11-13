國道警公布罰單照喊「不取締對得起大家嗎？」 全網療癒：多拍點

國道公路警察局公布一張國道測速開罰照片，一輛行駛在國道內側車道的小客車，經雷達測得時速僅86公里，比最低速限110公里低了24公里。（圖翻攝自臉書「國道公路警察局」）

國道公路警察局近日公布一張國道測速開罰照片，一輛行駛在國道內側車道的小客車，經雷達測得時速僅86公里，低於最低速限110公里達24公里，當場遭警方取締。國道警也在貼文中直呼「攝你快也攝你慢」，提醒駕駛務必依規定行駛，避免成為阻礙車流的「路隊長」。

國道警察在臉書粉專PO出罰單照片，可見內側車道前方空蕩，該車卻仍以86公里的速度行駛，經雷達測速後依法開罰。警方強調，國道內側車道屬於超車道，最低速限明訂為110公里，駕駛若未達標準，不僅影響車流順暢，也增加後方追撞風險。

國道警表示，「哎呀呀！前面就沒車還慢慢開，根本標準路隊長，讓人森77，不取締對得起大家嗎？」並幽默提醒，「國道攝影師天天都上工，攝你慢也攝你快，攝你喜歡貼緊緊，攝你不繫安全帶。」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「多拍點這種的吧」、「就問低於限速40，有沒有吊牌半年」、「開86還是在內線是蝦毀啦，乾脆下來用推的好了」、「我覺得開慢的更應該重罰，他不只影響了交通，還影響了其他用路人的心情」、「很多烏龜車佔內線當路隊長，就算打閃燈暗示也不理，白天更不知道該怎麼提醒前面路隊長」。

