為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國道警公布罰單照喊「不取締對得起大家嗎？」 全網療癒：多拍點

    2025/11/13 20:45 即時新聞／綜合報導
    國道公路警察局公布一張國道測速開罰照片，一輛行駛在國道內側車道的小客車，經雷達測得時速僅86公里，比最低速限110公里低了24公里。（圖翻攝自臉書「國道公路警察局」）

    國道公路警察局公布一張國道測速開罰照片，一輛行駛在國道內側車道的小客車，經雷達測得時速僅86公里，比最低速限110公里低了24公里。（圖翻攝自臉書「國道公路警察局」）

    國道公路警察局近日公布一張國道測速開罰照片，一輛行駛在國道內側車道的小客車，經雷達測得時速僅86公里，低於最低速限110公里達24公里，當場遭警方取締。國道警也在貼文中直呼「攝你快也攝你慢」，提醒駕駛務必依規定行駛，避免成為阻礙車流的「路隊長」。

    國道警察在臉書粉專PO出罰單照片，可見內側車道前方空蕩，該車卻仍以86公里的速度行駛，經雷達測速後依法開罰。警方強調，國道內側車道屬於超車道，最低速限明訂為110公里，駕駛若未達標準，不僅影響車流順暢，也增加後方追撞風險。

    國道警表示，「哎呀呀！前面就沒車還慢慢開，根本標準路隊長，讓人森77，不取締對得起大家嗎？」並幽默提醒，「國道攝影師天天都上工，攝你慢也攝你快，攝你喜歡貼緊緊，攝你不繫安全帶。」

    貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「多拍點這種的吧」、「就問低於限速40，有沒有吊牌半年」、「開86還是在內線是蝦毀啦，乾脆下來用推的好了」、「我覺得開慢的更應該重罰，他不只影響了交通，還影響了其他用路人的心情」、「很多烏龜車佔內線當路隊長，就算打閃燈暗示也不理，白天更不知道該怎麼提醒前面路隊長」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播