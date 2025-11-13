福建泉州對八炯、閩南狼發懸賞通告 中國網友諷：在自high什麼！

八炯（左）、閩南狼（右）遭中國懸賞徵集「犯罪線索」。（資料照）

中國福建省泉州市公安局13日在官網發出懸賞通告，點名要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元（約新台幣109萬元）的懸賞。相關新聞被轉至X、Reddit後，一堆中國網友都傻眼：「這在自high什麼啊」、「八炯估計笑開花了，這潑天（天大）的流量接得牢牢的」。

中國福建省泉州市公安局13日在官網發出懸賞通告，內容提到，本名溫子渝的「八炯」與本名陳柏源的「閩南狼」長期發布傳播「抗中保台」、「倚美謀獨」等「煽動分裂國家」言論，大肆攻擊、抹黑中國。呼籲台灣同胞積極提供相關違法犯罪線索，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣（約新台幣21萬至109萬元）獎勵。

相關新聞傳出後，中國國內微博等社群媒體上小粉紅自是一片叫好，不過在海外社群上引起不少自家網友嘲笑，X上的網友紛紛表示：「什麼線索，是不是把他們youtube視頻下載下來然後發給公安就行了？」、「笑麻了」、「就是給小粉紅打打雞血而已，不必當真」、「中共已承認台灣為境外」、「我懷疑泉州在幫這倆網紅拉流量」。

在Reddit上，也被自家網友諷刺：「每次舉報八炯至少5萬？我訂閱他發現他差不多每週更新，而且大多都是跟大陸有關。那我不就每週都有5萬塊零花錢？臥槽！八炯真是財神爺！」、「又意淫了，直接懸賞賴清德得了」、「我記得伊朗還通緝了川普，那什麼時候把他抓起來？」、「這在自high什麼啊」。

福建泉州公安發布「懸賞通告」，稱徵集網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」。（圖擷取自泉州公安局網站）

