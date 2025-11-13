為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    與民同在！鳳凰豪雨重創宜蘭地區 國軍三戰區持續增援救災

    2025/11/13 17:44 記者方瑋立／台北報導
    陸戰66旅及憲兵於南興里協助清淤。（第三作戰區提供）

    陸戰66旅及憲兵於南興里協助清淤。（第三作戰區提供）

    「鳳凰」颱風夾帶驚人雨量重創宜蘭蘇澳及周邊地區，瞬間雨量造成多處重大災情。國軍第三作戰區於災害發生的第一時間，立即整合轄內救災兵力與機具，立即投入災害搶救與復原行動，12日起持續自各駐地增派救災兵力與裝備，風雨無阻趕赴蘇澳地區，以實際行動展現國軍「與民同在」的承諾，讓民眾在最需要的時刻，第一眼就能看見國軍迷彩的身影。

    第三作戰區今天表示，截至目前已動員救災1225人次、各類型機具、車輛計3類14項166輛，馳援蘇澳、南方澳、馬賽及五結等4個地區共11個里的民宅清理、道路清淤與地下室抽水等任務。救災官兵在泥濘中徒步穿梭，與民眾相互扶持，每一處受災家園，都盡最大努力恢復原貌；迄今已完成963戶清理及中山路、聖湖路等重要路段清淤作業。

    第三作戰區強調，面對重大天然災害時，國軍秉持「與民同在、守護家園」信念，與地方政府及警、消保持密切協同，全力投入災後復原，用最堅定的力量守護民眾的生命財產安全。

    此外，作戰區同步啟動「行動點心車」服務，由國防部政戰局福利事業管理處與作戰區共同準備充沛補給物資。點心車沿著救援動線移動，為救災官兵送上充足飲料、點心及熱薑湯，在緊湊作業短暫休息之餘，迅速補充體力，使第一線救災官兵感受到部隊的支持與關懷。

    蘭指部於龍德里實施道路清運。（第三作戰區提供）

    蘭指部於龍德里實施道路清運。（第三作戰區提供）

    蘭指部於南興里與民眾實施道路清洗。（第三作戰區提供）

    蘭指部於南興里與民眾實施道路清洗。（第三作戰區提供）

    蘭指部於聖愛里協助民眾清運。（第三作戰區提供）

    蘭指部於聖愛里協助民眾清運。（第三作戰區提供）

    蘭指部於聖愛里協助民眾清運。（第三作戰區提供）

    蘭指部於聖愛里協助民眾清運。（第三作戰區提供）

    水下作業大隊實施抽水作業。（第三作戰區提供）

    水下作業大隊實施抽水作業。（第三作戰區提供）

    蘭指部及53工兵群於三民里道路清淤。（第三作戰區提供）

    蘭指部及53工兵群於三民里道路清淤。（第三作戰區提供）

    蘭指部及53工兵群於三民里道路清淤。（第三作戰區提供）

    蘭指部及53工兵群於三民里道路清淤。（第三作戰區提供）

    第三作戰區點心車提供官兵服務。（第三作戰區提供）

    第三作戰區點心車提供官兵服務。（第三作戰區提供）

    陸戰66旅及憲兵於南興里協助清淤。（第三作戰區提供）

    陸戰66旅及憲兵於南興里協助清淤。（第三作戰區提供）

