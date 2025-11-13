中橫台8線豁然亭路段落石 今傍晚5點搶通恢復管制放行

鳳凰颱風影響造成東半部山區降雨，中橫公路台8線157.7K豁然亭路段昨天中午起持續落石不斷。（公路局提供）

鳳凰颱風影響造成東半部山區降雨，中橫公路台8線157.7K豁然亭路段昨天中午起持續落石不斷，公路局東區養護工程處封閉該路段禁止通行，今天下午5點宣布搶通。公路局表示，豁然亭段位於台8線關原至天祥之間，將恢復原有的管制放行措施。

公路局說，豁然亭段157.7K處為易落石路段，昨午發生落石後封閉道路，避免用路人持續進入災害路段發生危險，並立即由駐點的機具搶修，但因長時間降雨後邊坡含水量高，且下午山區起霧視線不良、施工困難，今天早上停止下雨後，落石狀況才減緩。

請繼續往下閱讀...

公路局表示，搶修工程人員、機具今天把握時間搶修，傍晚5點搶通，恢復台8線關原至天祥（116.4k~167.1k）及天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）原有管制放行措施。

去年0403花蓮地震後太魯閣山區受到重創，目前山區道路持續進行明隧道等工程，11月份管制措施可上公路局網站查詢。公路局東區養護工程分局太魯閣工務段提醒用路人，大禹嶺至太魯閣口（全程約74公里），用路人如西往東行（大禹嶺至太魯閣），最遲建議傍晚5點前抵達天祥，以免錯過天祥傍晚5點半放行時間；西行（太魯閣至大禹嶺），最遲請在下午3點通過太管處砂卡礑隧道東口管制站，以免錯過天祥下午4點半放行。

公路局表示，已搶通豁然亭段位於台8線關原至天祥之間，將恢復原有的管制放行措施。（公路局提供）

