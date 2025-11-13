為荖葉去污名化奮鬥十年 張育銓教授：協助農民也導向健康

張育銓致力於乾燥荖葉粉合法成為食品原料已十年。（張育銓提供）

衛福部通過「荖藤（Piper betle L.）葉片」也就是雄株荖葉葉片可做為食品原料一案，對日漸凋零的荖葉產業可能有極大的影響力，而這也是台東大學公共與文化事務學系教授張育銓推動十年的結果，荖葉將在乾燥、磨粉後，正大光明當成胡椒般的原料。

張育銓說，荖葉在東南亞使用已久，它是胡椒科，多年被認為是「致癌」，過錯不在荖葉，而是在民眾嚼食檳榔時，荖葉被一同食用所致，形象上「綑綁」、被一視同仁，但荖葉本身成分甚至有利健康，也可用於調味。

再者，又由於檳榔的關係，荖葉有時也被炒得水漲船高，但如有團體對於檳榔有礙健康、有意推動「檳榔健康危害防治法」草案，荖葉農也恐跟著受影響，張育銓說，「何不重審荖葉自有的用途？甚至可以改變產業」。

就台東縣府農業處統計，荖葉在全盛時期應該超過2000公頃、相去甚大，當時因法規未將檳榔與荖葉列為農作且又同視於有害健康，屢遇災損卻不補助，因此，農友災後不再種作或乾脆轉作，剩下約1500公頃，後遇尼伯特風災、再加上鳳梨釋迦銷中國、價格很好、吸引轉作，面積再降低到1200公頃，如今面積僅有7、800公頃。

張育銓說，荖葉是台東最大的農業經濟，比釋迦和水稻還高，如果隨著檳榔嚼食率的降低，隨著荖葉產業的衰微，將會有1萬人的就業問題和60億的產能消失，可能危及許多勞動者的生活。

張育銓數年前就研究荖葉，發現國際級的衛生用品大廠甚至在東南亞推出荖葉衛生綿、沐浴用品等，他說，東南亞婦女陰部感染時，傳統療法是坐在泡滿荖葉的熱水盆上薰蒸，而事實上不提及地方習俗認為的效力，單純以其胡椒科的味道而言，已有英國、德國、加拿大、印度、印尼、柬埔寨可買到乾燥的荖葉粉成為食品原料，「這些國家很多都不產荖葉」。

台東已在數年前在他推動下有荖葉入菜，張育銓說，先讓荖葉成為調料、食品原料，大家接受度高了，農民就會想種植，「沒有農藥的有機荖葉，一如自己在國外買的即是如此」，這麼一來除了可以吃到健康，也能改變整個農作、經濟模式。

不少國家都有合法荖葉粉成為食品。（張育銓提供）

