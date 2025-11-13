《俠盜獵車手6》再跳票！玩家心碎 波蘭議員：人民要上街抗議了！

Rockstar Games宣布《俠盜獵車手6》（GTA6）再度延期，從原訂的2026年5月推遲至11月。（法新社）

對遊戲迷而言，等待遊戲發售無疑是最煎熬的事。Rockstar Games宣布《俠盜獵車手6》（GTA6）再度延期，從原訂的2026年5月推遲至11月，引爆玩家與投資人雙重不滿。更令人意外的是，這場「延期風波」甚至鬧上波蘭國會。

遊戲開發商Rockstar Games上週正式確認，《GTA6》將於2026年11月19日推出，比原計畫再多出半年。消息公布後，其母公司Take-Two Interactive（TTWO）股價隨即重挫8.1%，收在每股232美元。

Rockstar在聲明中表示：「我們深知玩家已等待良久，對於必須延後發行深感抱歉。多出的數月時間將有助我們精雕細琢，使遊戲品質符合預期水準。」開發團隊強調，目前遊戲內容已「大致完成」，延遲主要是為確保最佳化與穩定性，避免重蹈《電馭叛客2077》的覆轍。

然而，這已非《GTA6》首次跳票。自2023年12月首支預告片公開以來，遊戲原定於2025年秋季上市，今年5月又延後至2026年5月，如今再度推至11月，意味著玩家將再多等整整一年。

儘管部分玩家早有心理準備，但仍難掩失望情緒。不過，對Rockstar的忠實粉絲而言，延期幾乎成了慣例——《GTA5》曾三度延後，《碧血狂殺2》（RDR2）也推遲過兩次，但最終口碑與銷量雙雙爆發。《GTA5》至今累積銷售超過2.2億套，為史上第二暢銷遊戲，僅次於《我的世界》。

更搞笑的是，《GTA6》延期的消息竟登上波蘭國會。反對黨「自由與獨立聯盟」議員Witold Tumanowicz在會中語帶誇張地說：「Rockstar 剛宣布延期，這是個巨大的醜聞。如果人民在這種事情後還不上街抗議，我真不知道還有什麼能讓他們行動起來。」另一位「法律與公正黨」議員則笑著附和，表示「尊重這樣的發言」，並開玩笑希望自己愛玩的《騎馬與砍殺II》（Bannerlord）擴充內容不要也延期。

即便上市日期一延再延，《GTA6》的人氣依然驚人。其首支預告片自上線以來已累積逾 2億6900萬次觀看，超越《復仇者聯盟：無限之戰》的預告片紀錄，成為YouTube上觀看次數最多的娛樂類預告。

分析人士指出，《GTA》系列作為Rockstar的金字招牌，無論延期多久，都不會動搖玩家的熱情。對粉絲而言，這場等待雖長，但只要能再度「開車、搶銀行」，一切都值得。

