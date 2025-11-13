新北串聯全台捐零錢 舊鞋送愛到非洲

新北市公益團體舊鞋救命國際基督關懷協會與全家便利商店攜手合作，推出「全家一塊送愛到非洲」公益計畫。（記者翁聿煌攝）

新北市公益團體舊鞋救命國際基督關懷協會與全家便利商店攜手合作，推出「全家一塊送愛到非洲」公益計畫，鼓勵市民善用巷口全家超商的公益捐款箱捐出零錢，或透過店到店機制寄出完好舊鞋，將每份心意匯聚成救命的力量，同時為非洲弱勢孩童帶來教育希望。

舊鞋救命協會創辦人楊右任表示，協會成立於2014年，自新北市起步，長期致力於向社會募集二手鞋、衣物等資源，運送到非洲資源匱乏地區，幫助當地民眾遠離沙蚤侵害，協會從2014年開始投入非洲救援，深入12個國家與地區，物資受益人數超過300萬人，沙蚤衛教治療人數超過8萬人次。

請繼續往下閱讀...

楊右任說，協會自去年起與全家超商合作，將「店到店」轉化成創新公益模式，號召民眾捐鞋，獲得熱烈迴響，今年更延續公益動能，再度發起「店到店」物資募資計畫、以及「全家一塊送愛到非洲」零錢捐公益計畫，希望募集4只貨櫃，讓4千至1萬人次的孩子能接受沙蚤治療、並與學校保健室合作、及舉行各種衛教講座等，提升當地居民衛生意識。

全家超商總經理薛東都表示，全家去年與舊鞋救命協會合作「全家店到店」募集計畫，創下平均每日萬件包裹紀錄，展現通路串接民眾愛心與公益需求的社會價值，今年更投入「全家愛心大平台」零錢捐募款資源，支持救命鞋送抵非洲的貨櫃海運以及當地衛教興學計畫，讓「全家」能帶著全台民眾的愛心，將家的溫暖送到非洲。

主辦單位宣布，活動期間（11/12–12/9）透過「全家店到店」寄出舊鞋物資，每一件「全家」將再捐出10元支持海運費，民眾還可參加 APP「抽獎趣」活動，有機會獲得一年份的茶葉蛋或 Let’s Café 經典美式咖啡，讓一份愛心，不只送到遠方，也回到生活中。

新北市公益團體舊鞋救命國際基督關懷協會與全家便利商店攜手合作，推出「全家一塊送愛到非洲」公益計畫。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法