從源頭減量！陳世軒籲新北補助家用廚餘機 侯友宜允研議

陳世軒表示，熟廚餘送焚化爐恐生空氣與環境污染，且也減損焚化爐壽命，建議市府建置校園黑水虻計畫、與企業合作生產有機肥，並提供家用廚餘機補助。（記者黃子暘攝）

因台中市非洲豬瘟案例，政府下令全國暫時禁用廚餘養豬，新北市議員陳世軒今（13）日在市政總質詢中表示，熟廚餘送焚化爐恐生空氣與環境污染，且也減損焚化爐壽命，建議市府建置校園黑水虻計畫、與企業合作生產有機肥，並提供家用廚餘機補助，從源頭減量，並也建議新北跟上雲林全面禁用廚餘養豬。市長侯友宜回應，「新北市要開始禁廚餘，要有一套完整配套措施」，廚餘機補助請環保局研議。

陳世軒指出，農業大縣雲林有155萬頭毛豬，自2018年起已經禁用廚餘養豬，3年達成目標，新北約5.2萬隻豬，更應可行，新北市每日約300公噸廚餘產生，現行送新店、樹林焚化處理，恐生戴奧辛污染、爐渣固化不當毒性物質污染水土，且焚化爐易因此腐蝕減損壽命。

陳世軒建議，新北目前僅8校有黑水虻循環系統，佔全市2.37%，應編列補助加強推行校園建置；另比照雲林與民間企業合作製造廚餘堆肥，更可免費提供市民索取有機肥；另外，雲林、屏東、台中已經實施家用廚餘機補助計劃，民眾反應熱烈，彰化員林有意試辦，新北應跟進，可設補助上限。

「新北市要開始禁廚餘，要有一套完整配套措施」，侯友宜說，他也擔憂焚化爐處理廚餘衍生的問題，校園黑水虻計畫責成環保局、教育局共同推動，尤其部分學校有自立廚房，更可在校內自行消化廚餘，並請環保局研議廚餘機補助。

環保局長程大維指出，熟廚餘進焚化爐僅是權宜之計，新北清潔隊也有推動產製相關堆肥並分送農民，不過數量不大；另廚餘機新北也有研議過，市售廚餘機款式多，動輒上萬元，多是研磨廚餘後用於種植物，仍要考慮到民眾生活習慣。

