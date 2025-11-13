新竹縣民遭詐騙金額高 議員鄭美琴促縣府走入長者聚會所宣導防詐

新竹縣議員鄭美琴（中）促請縣府團隊的防詐宣導應更落實地方，直接走入社區關懷據點等長者聚會場所，讓老人家能更了解詐騙的嚴重性以及各式各樣的詐術手法。（記者廖雪茹攝）

詐騙集團猖獗，新竹縣議員鄭美琴今天在議會憂心忡忡的提出質詢，促請縣府團隊的防詐宣導應更落實地方，直接走入老人會、長春班、社區關懷據點等長者聚會場所，讓未使用網路的老人家，能更了解詐騙的嚴重性以及各式各樣的詐術手法。

鄭美琴說，詐騙集團從2022年到現在增加6倍，詐騙金額達4百多億，相當過分，她尤其擔心最近政府普發1萬元，很多鄉親擔心領錢被騙，連自己存款也會不見。她肯定新聞處與警察局合作拍攝宣導短片提醒鄉親，但希望防詐宣導能更落實地方社區，以及宣導移工避免成為車手。

縣長楊文科答詢表示，新竹縣被詐騙金額去年8月達最高峰。新上任警察局長林建隆具科技偵查專長，積極展開各項防詐對策。對於鄭美琴議員的建議，縣府團隊會持續加強落實社區及家庭宣導，讓大家務必提高警覺。

林建隆表示，今年8月至10月共破獲15件集團性詐欺案件，查獲犯嫌80人，查扣不法利得2064萬餘元，並成功攔阻31件，金額達2997萬餘元。目前詐欺多為集團性、組織化運作，因此警方溯源追查上游或核心幹部，如從車手向上追查至車手頭、水房等。對於潛藏境外的幕後金主或幹部，則透過轉報刑事警察局或法務部，進行國際情資交流與司法互助，共同打擊犯罪。

林建隆說，針對外籍人士涉詐案件，警察局透過每年舉辦「外籍人士座談會」、提供中文、英文、印尼文、泰文、越南文5種語言的防詐宣導圖卡，利用實體活動及網路平台推播，強調擔任車手或提供帳戶的嚴重性，可能面臨刑事責任、民事賠償，甚至被列為禁止入境名單。目前外籍人士被查獲當車手的案件已大幅減少。

另鄭美琴也關切廚餘問題，她認為若能從家庭與社區層級著手，由大家共同解決各自的廚餘，是最有效率的方式；並建議縣府研議補助廚餘機，縣府也將請環保局納入研究與評估。

