為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新竹縣民遭詐騙金額高 議員鄭美琴促縣府走入長者聚會所宣導防詐

    2025/11/13 17:28 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣議員鄭美琴（中）促請縣府團隊的防詐宣導應更落實地方，直接走入社區關懷據點等長者聚會場所，讓老人家能更了解詐騙的嚴重性以及各式各樣的詐術手法。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣議員鄭美琴（中）促請縣府團隊的防詐宣導應更落實地方，直接走入社區關懷據點等長者聚會場所，讓老人家能更了解詐騙的嚴重性以及各式各樣的詐術手法。（記者廖雪茹攝）

    詐騙集團猖獗，新竹縣議員鄭美琴今天在議會憂心忡忡的提出質詢，促請縣府團隊的防詐宣導應更落實地方，直接走入老人會、長春班、社區關懷據點等長者聚會場所，讓未使用網路的老人家，能更了解詐騙的嚴重性以及各式各樣的詐術手法。

    鄭美琴說，詐騙集團從2022年到現在增加6倍，詐騙金額達4百多億，相當過分，她尤其擔心最近政府普發1萬元，很多鄉親擔心領錢被騙，連自己存款也會不見。她肯定新聞處與警察局合作拍攝宣導短片提醒鄉親，但希望防詐宣導能更落實地方社區，以及宣導移工避免成為車手。

    縣長楊文科答詢表示，新竹縣被詐騙金額去年8月達最高峰。新上任警察局長林建隆具科技偵查專長，積極展開各項防詐對策。對於鄭美琴議員的建議，縣府團隊會持續加強落實社區及家庭宣導，讓大家務必提高警覺。

    林建隆表示，今年8月至10月共破獲15件集團性詐欺案件，查獲犯嫌80人，查扣不法利得2064萬餘元，並成功攔阻31件，金額達2997萬餘元。目前詐欺多為集團性、組織化運作，因此警方溯源追查上游或核心幹部，如從車手向上追查至車手頭、水房等。對於潛藏境外的幕後金主或幹部，則透過轉報刑事警察局或法務部，進行國際情資交流與司法互助，共同打擊犯罪。

    林建隆說，針對外籍人士涉詐案件，警察局透過每年舉辦「外籍人士座談會」、提供中文、英文、印尼文、泰文、越南文5種語言的防詐宣導圖卡，利用實體活動及網路平台推播，強調擔任車手或提供帳戶的嚴重性，可能面臨刑事責任、民事賠償，甚至被列為禁止入境名單。目前外籍人士被查獲當車手的案件已大幅減少。

    另鄭美琴也關切廚餘問題，她認為若能從家庭與社區層級著手，由大家共同解決各自的廚餘，是最有效率的方式；並建議縣府研議補助廚餘機，縣府也將請環保局納入研究與評估。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播