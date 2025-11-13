屏東「斜坡上的藝術節」11月底登場 阿爆、動力火車演出

2015年起舉辦的「斜坡上的藝術節」已成為屏東重要的文化品牌與青年音樂舞台，廣受歡迎。（屏東縣政府提供）

今年「斜坡上的藝術節」將邀請阿爆、動力火車等超強卡司演出。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025「斜坡上的藝術節」將於11月29日至30日在屏東潮州林後四林平地森林園區登場，今年以「malji malji 唱響山海」為主題，傳遞人與人、文化與土地之間最溫柔的連結，集結主舞台斜坡大舞台、文化舞台、斜坡上的SIUBAI市集、童玩體驗與大藝術創作等多元內容，打造原民藝術盛典。

屏東縣政府原住民處表示，斜坡上的藝術節從2015年舉辦至今，已成為屏東重要的文化品牌與青年音樂舞台，今年「斜坡大舞台」連續兩晚邀請部落音樂人、青年樂團與金曲卡司輪番登場，推出最強卡司陣容。11月29日由阿爆（Abao）壓軸登場，並邀請金曲實力派音樂人葛西瓦、戴曉君，以及從「斜坡樂團大賽」脫穎而出的優秀音樂人、樂團─布絲與三十而立演出，象徵斜坡上的藝術節一路以來扶植原創、孕育音樂能量的成果。

11月30日則由動力火車壓軸登場，與舞炯恩、郭芝吟（吱吱）、黑旋風樂團共同嗨翻現場。兩日節目融合族語、R&B 與搖滾，邀請觀眾一起聆聽屏東從山到海、從原創到傳承的音樂故事。

除主舞台外，「斜坡文化舞台」首日將由Supaw草埔青年會、春日太陽古謠隊、Te Natira’a南島大溪地藝術工作室、排灣貝拉、卓亞麥、娜麓灣樂舞劇團輪番登場，帶來從古調到南島樂舞的精彩演出，展現屏東豐厚的族群音樂樣貌；隔日則由年度矚目的「斜坡樂團大賽決賽」接棒登場，8組入圍樂團將以多元曲風展現音樂實力，透過現場演出展現舞台魅力與音樂張力，角逐最高10萬元獎金。

今年大型藝術裝置「大藝術創作—太陽花（門）」，由藝術家達比烏蘭・古勒勒以部落土地為靈感，以自然材質與族群符號構築出獨特的斜坡景象，讓觀眾在步行之間體會藝術與環境共生的對話；「斜坡上的SIUBAI」市集匯集超過80攤風味美食與文創手作，從傳統小吃到創意料理，展現在地多元風味與生活美學。

「斜坡上的藝術節」今年以「malji malji 唱響山海」為主題，傳遞人與人、文化與土地之間最溫柔的連結。（屏東縣政府提供）

「斜坡上的藝術節」邁入第11年，「斜坡大舞台」連續兩晚將邀請部落音樂人、青年樂團與金曲卡司輪番登場。（示意圖，屏東縣政府提供）

