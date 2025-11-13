為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    交通部擬開放「雙層巴士」上國道 預計明年元月完成修法

    2025/11/13 16:52 記者吳亮儀／台北報導
    圖為台中雙層觀光巴士。（資料照）

    圖為台中雙層觀光巴士。（資料照）

    部分極熱門、通勤路線的國道客運在尖峰時段常滿載，許多通勤族還搭不上車。交通部已預告修法，將開放「雙層巴士」可行駛國道與快速公路，一輛車可載60名乘客，比現在40名多出50%，預計明年一月完成修法，且搭配業者購車補助。

    目前國道客運如台北往返基隆、台北往返桃園等，都是非常多通勤族搭乘的國道客運路線，上下班時間常常得等二、三輪才能搭上車。另外，大客車駕駛越來越難找，全台懸缺約二千人，如何能滿足這類熱門通勤路線的旅運需求，是交通部、地方政府和客運業者都頭痛的事。

    交通部預告修正「道路交通安全規則」與「高速公路及快速公路交通管制規則」，說明因近年運輸業駕駛人力短缺，尖峰時段國道客運運能不足，經參考國外經驗，修正部分條文，開放公路汽車客運業者使用雙層大客車行駛高速公路與快速公路。

    交通部長陳世凱今天（13日）提到，未來修法通過後，雙層巴士可上國道，駕駛會有不一樣的訓練、車體也會有不同限制，例如強風時會禁止行駛，「雙層巴士載運人數變多，可紓解尖峰排隊問題，業者在規劃上可減少班次，就不需這麼多駕駛」，但要不要新購置則要看客運業者決定。

    目前國內僅有的雙層巴士都是觀光使用，2樓沒有車頂，旅客在巴士上可沿途看市區風景，而未來若要行駛國道用的通勤用的雙層巴士，就必須有車頂。

    交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說明，觀光用的開頂式巴士限高4.4公尺；未來上國道的車型車頂必須是「封閉式」，限高改為4公尺，國內已有車廠可打造雙層巴士，未限制廠牌國籍，且也早已禁止中國製巴士。

    胡廸琦說明，目前新北市政府、桃園市政府多次向交通部建議加速推動，還沒有客運業者提出意願。交通部已函知各地方政府、公路局可先了解業界需求，預為準備，不排除任何有需要的路線。

