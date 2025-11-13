誣指捐錢換蕭美琴演講 造謠者自曝Threads「1功能」被禁用

陳男昨日返抵桃園機場，也立刻被警方約談到案說明。（資料照）

陳姓網友日前在Threads上發文稱台灣「捐了80億歐元」，才讓副總統蕭美琴7日於歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會中發表演說，他並因此遭警方約談。今日他自曝，自己Threads上的「轉發」功能已經被鎖住、停用，讓他懶到有點想要「退網」了。

陳男日前在Threads帳號「caffrey802」發文指稱，「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」總統府事後澄清並報警。陳男昨日返抵桃園機場，也立刻被警方約談到案說明。

今日陳男在YouTube頻道開直播，表示要說明事情的來龍去脈，不過只有20多人同時在線收看。期間，陳男秀出一段影片，表示他Threads上的「轉發」功能已經被鎖住，讓他無法轉發他人文章，他痛批，以前以為政府管不到meta，現在才知道是真的。現在他若想發文，就只能自己發，不能再使用「轉發」功能。

陳男懷疑，此舉是要讓他以後不能再聲稱自己「只是轉發」文章，「然後我就變那個造謠的人，是這樣嗎？還可以這樣的嗎？政府可以這樣子對待一個小老百姓嗎？太誇張了啦！」陳男也說，這讓他實在很懶得再發文，想要「退網」了。

