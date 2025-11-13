為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北歡樂耶誕城必逛全攻略！打卡亮點一次看 抽iPhone 17、香港機票

    2025/11/13 17:26 記者翁聿煌／新北報導
    耶誕城主燈「歡樂馬戲棚」，為民眾帶來滿滿童趣與驚喜。（新北市觀旅局提供）

    耶誕城主燈「歡樂馬戲棚」，為民眾帶來滿滿童趣與驚喜。（新北市觀旅局提供）

    新北歡樂耶誕城今年攜手國際級人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」共襄盛舉，打造馬戲嘉年華場景，分布在市民廣場「星空馬戲園區」、站前廣場「歐洲夢幻童話村」、萬坪公園「minini歡樂點心小鎮」以及府中廣場「LINE FRIENDS冒險遊樂場」等4大特色燈區，都是最夯打卡熱點。

    觀旅局指出，耶誕城最受矚目的主燈，今年化身為充滿歡笑的「歡樂馬戲棚」，紅白相間的馬戲舞台上，趣味裝扮的LINE FRIENDS們可愛亮相，是來到耶誕城的打卡首選。

    市府1樓大廳空間搖身一變成馬戲團園區，中央有「熊大探險號」熊大熱情邀請大家乘上耶誕雪橇熱氣球，一同展開奇趣旅程，捷運環狀線板橋站南廣場區域還有耶誕精靈交響樂展演裝置「耶誕精靈馬戲派對」，站前廣場今年打造成「歐洲夢幻童話村」，由禮物盒與緞帶交織而成的「魔幻時鐘塔」矗立其中。

    還有萬坪公園「minini歡樂點心小鎮」，府中廣場「LINE FRIENDS冒險遊樂場」，坐落廣場入口的「熊美耶誕城堡」都很吸睛，今年共有22位LINE FRIENDS與LINE FRIENDS minini角色參與盛會，自11月14日至12月3日期間，將同步推出「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini尋寶集章」活動，民眾只要於4大燈區中蒐集隱藏的12位角色，即可參加抽獎活動，有機會獲得iPhone 17、香港來回機票及LINE FRIENDS限定商品等豐富好禮。

    更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網2025新北歡樂耶誕城官方網站新北旅客Facebook粉絲專頁新北旅客官方IG查詢。

    市府一樓大廳「熊大探險號」熱情邀請大家乘上耶誕雪橇熱氣球。（新北市觀旅局提供）

    市府一樓大廳「熊大探險號」熱情邀請大家乘上耶誕雪橇熱氣球。（新北市觀旅局提供）

