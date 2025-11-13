水利署土堤擋不住！馬太鞍溪新生堰塞湖溢流又淹 明利村民心累

花蓮縣萬榮鄉明利村在今天馬太鞍溪新生堰塞湖溢流後，部落又有新的水灌入，只是水流沒有昨天大。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪上游堰塞湖下方300公尺處河道，今清晨右岸崩塌又形成新堰塞湖，形成後不到12小時就發生溢流，下午1點40分沖刷到下游，水利署今天凌晨3點才剛完成的導水道、土堤沒能完全擋住水流，下午2點多仍沖刷進明利村；村民羅先生說，第一時間他去花蓮避難，看到電視拍到自己家一樓已經一半被淹，只想回來看看家裡怎樣，心真的很累！

「不是說已經引流改道嗎？」水利署今天清晨宣布，經過55小時趕工，動員127人力、重機具92輛次，共計日夜趕工55小時，除了將靠近馬太鞍溪北岸的水流導往河流中心，完成1公里導水路，也將長度不夠的馬太鞍溪北岸萬榮堤往西延長300公尺到山邊產業道路旁，並投放500顆重量4.3噸鼎塊，保障居民生命安全。

言猶在耳，今天下午馬太鞍溪新生堰塞湖溢流，造成馬太鞍溪水位上升，明利村馬太鞍部落旁新完成的土堤仍不敵大水，水流就沿著地勢往下流入部落，聚會所內也變成水道，幸好水勢沒有昨天大。

明利村受災戶羅先生說，他到花蓮市找親友避難，看到電視拍到自己家被大水淹沒，「真的很嚴重，門都沒有了」，估計家裡東西也都沒有了，今天回來查看真的很無奈。

災民劉小姐說，這幾天待在收容所，想到上面有堰塞湖，壓力大到「心臟噗噗跳，感覺要吃心臟病藥」；今天才說堤防好了，水流也有引導了，但是大自然是要怎麼堵？水的方向不是人可以控制的。

水利署堤防、河流改道，未能堵住新生堰塞湖溢流水勢，萬榮鄉馬太鞍部落聚會所下方會場已經變成河流。（民眾提供）

萬榮鄉居民無奈拍下照片，「我家門前有小河」，這條小河是堰塞湖流下來的水。（民眾提供）

