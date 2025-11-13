水利署才說封住堤防缺口已無淹水 萬榮明利村下午又見漫淹

水利署表示，經歷55小時徹夜趕工在今（13）日凌晨3點完成馬太鞍溪河道改道並封堵，河水不再進入明利社區，「已無淹水情形」。（水利署提供）

鳳凰颱風讓馬太鞍溪水漫淹花蓮萬榮鄉明利村，明利村長林萬成受訪時表示，多次向水利署堤防有破口，但卻未獲處理。經濟部次長賴建信今（13）日在行政院會後記者會表示，水利署長林元鵬10日就在花蓮與同仁封堵缺口，在今天凌晨3點已完成，已無淹水的情況。不過，水利署才封堵缺口，今天下午又傳出明利村再次漫淹。

林業保育署花蓮分署監測，馬太鞍溪新堰塞湖於下午1時許溢流，第一波洪峰1時40分抵達下游，推估因壩體不穩定，提早溢流，且再度流進萬榮鄉明利村，災民無奈看著房子再度泡水。

林萬成日前接受媒體訪問時表示，從923之前的7月份他就開始反應堤防有破口，每次的緊急會議他都提報，總協調官、政委季連成也有交代處理；民進黨原民立委伍麗華昨也出示公文，證明在923馬太鞍溪洪災隔天就發函水利署，要求水利署針對萬榮鄉堤防增設太空包、防汛塊，但水利署都沒有處理。

賴建信今天解釋，極端氣候帶來極端事件的變化與破壞，相當難以預測，且非常複雜。明利村本來沒有堤防，因為原來是高灘地，甚至是高坎，在原來堰塞湖溢流前，所有模擬情境，沒有預測有洪流會溢出去。

賴建信說，馬太鞍溪堰塞湖溢流後，下游堤防破損2680公尺，甚至整個河道淤積非常嚴重，水利署在11天內完成2680公尺的堤防措施，原定的疏浚計劃在所有救災人員努力下，現已清203萬立方公尺的泥沙，比原來預定的38萬立方公尺還更多。

賴建信強調，有限的人力必須投入急需保護的項目，比如說原來已佈設的堤防要趕快復健。至於之前做的疏濬工作是否有助明利村，事實上，經過初步評估是有幫助的。若是下游沒有疏濬，這次鳳凰颱風的雨量，可能對於堤防兩岸的安全風險更高。

賴建信表示，雖說原有的堰塞湖稍微穩定，但可以看到又另外有一個新的堰塞湖，因為有2680公尺的堤防，兩岸遭受破壞的風險稍微降低。未來會持續加強河道清淤，並提高南北兩岸的堤防設施標準，此外，也會透過與學術單位、專業技師單位共同協作，定期甚至是動態，對不穩定的情況進行安全評估與檢查，滾動調整相關複檢作業。

