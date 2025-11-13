為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水利署才說封住堤防缺口已無淹水 萬榮明利村下午又見漫淹

    2025/11/13 16:44 記者鍾麗華／台北報導
    水利署表示，經歷55小時徹夜趕工在今（13）日凌晨3點完成馬太鞍溪河道改道並封堵，河水不再進入明利社區，「已無淹水情形」。（水利署提供）

    水利署表示，經歷55小時徹夜趕工在今（13）日凌晨3點完成馬太鞍溪河道改道並封堵，河水不再進入明利社區，「已無淹水情形」。（水利署提供）

    鳳凰颱風讓馬太鞍溪水漫淹花蓮萬榮鄉明利村，明利村長林萬成受訪時表示，多次向水利署堤防有破口，但卻未獲處理。經濟部次長賴建信今（13）日在行政院會後記者會表示，水利署長林元鵬10日就在花蓮與同仁封堵缺口，在今天凌晨3點已完成，已無淹水的情況。不過，水利署才封堵缺口，今天下午又傳出明利村再次漫淹。

    林業保育署花蓮分署監測，馬太鞍溪新堰塞湖於下午1時許溢流，第一波洪峰1時40分抵達下游，推估因壩體不穩定，提早溢流，且再度流進萬榮鄉明利村，災民無奈看著房子再度泡水。

    林萬成日前接受媒體訪問時表示，從923之前的7月份他就開始反應堤防有破口，每次的緊急會議他都提報，總協調官、政委季連成也有交代處理；民進黨原民立委伍麗華昨也出示公文，證明在923馬太鞍溪洪災隔天就發函水利署，要求水利署針對萬榮鄉堤防增設太空包、防汛塊，但水利署都沒有處理。

    賴建信今天解釋，極端氣候帶來極端事件的變化與破壞，相當難以預測，且非常複雜。明利村本來沒有堤防，因為原來是高灘地，甚至是高坎，在原來堰塞湖溢流前，所有模擬情境，沒有預測有洪流會溢出去。

    賴建信說，馬太鞍溪堰塞湖溢流後，下游堤防破損2680公尺，甚至整個河道淤積非常嚴重，水利署在11天內完成2680公尺的堤防措施，原定的疏浚計劃在所有救災人員努力下，現已清203萬立方公尺的泥沙，比原來預定的38萬立方公尺還更多。

    賴建信強調，有限的人力必須投入急需保護的項目，比如說原來已佈設的堤防要趕快復健。至於之前做的疏濬工作是否有助明利村，事實上，經過初步評估是有幫助的。若是下游沒有疏濬，這次鳳凰颱風的雨量，可能對於堤防兩岸的安全風險更高。

    賴建信表示，雖說原有的堰塞湖稍微穩定，但可以看到又另外有一個新的堰塞湖，因為有2680公尺的堤防，兩岸遭受破壞的風險稍微降低。未來會持續加強河道清淤，並提高南北兩岸的堤防設施標準，此外，也會透過與學術單位、專業技師單位共同協作，定期甚至是動態，對不穩定的情況進行安全評估與檢查，滾動調整相關複檢作業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播