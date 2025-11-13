加碼施放420秒！日月潭花火節 11/15向山天台限量開放

日月潭花火節最終場在向山遊客中心登場，屆時將施放420秒煙火，超越前2場的360秒。（記者劉濱銓攝）

日月潭花火音樂嘉年華，11月15日最終場在向山遊客中心登場，此次將加碼施放420秒煙火，超越前2場的360秒，並有大型高空煙火，屆時向山頂樓天台也會開放，限量850人排隊免費索票入場，可更近距離觀賞震撼煙火。

日月潭風景區管理處表示，今年花火節可說「場場加碼」，從首場伊達邵施放大型水中爆破煙火，以及第2場在水社首度舉辦「雙平台」煙火，再到最終場向山加碼煙火至420秒，並有16吋高空煙火，都為今年花火節增添新意。

此次向山場由NTSO台灣管樂團擔綱演出，將帶來動畫電影「獅子王」組曲，以及多支經典交響樂曲，再搭配活動最後的華麗煙火，帶給觀眾最佳的視聽饗宴。

另外，該場煙火屆時也會開放向山頂樓天台，並規劃2區分別可容納500、350人，當天下午3點會場就會發放免費入場券，每人限領1張，發完為止。

日月潭花火節最終場將在向山遊客中心登場，屆時頂樓天台將開放850個名額入場，可更近距離觀賞震撼煙火。（記者劉濱銓攝）

