超噁！高雄蒸餃店蒸籠發霉、蒸紙重覆用 衛生局要罰

高雄有民眾到苓雅區光華二路林家水餃店消費，但蒸餃上桌，驚見蒸籠已發霉、蒸籠紙一看就是一再使用，瞬時覺得噁心、胃口全消，高雄市衛生局今（13）日獲報後前往稽查，業者坦承重複使用內用收回之蒸籠紙將開罰，另有5項缺失須改善。

高雄市衛生局指出，今派員前往該店稽查，現場未發現蒸籠發霉，業者坦承重複使用內用收回之蒸籠紙，將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第5條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰業者3萬元至300萬元罰鍰。

另針對蒸籠木質容器，稽查人員提醒業者須依照《食品器具容器包裝衛生標準》，不得有不良變色、異臭、異味、污染、發霉、含有異物或纖維剝落等情事，落實清洗流程、盡量保持乾燥清潔及確實檢查。

衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，針對業者未依規定更新食品業者登錄資料、作業場所冷凍冷藏庫無溫度記錄、食材未覆蓋、垃圾桶未加蓋、從業人員未依規定健康檢查等多項缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬至2億元罰鍰。另業者未依規定投保產品責任險，衛生局將依法處辦。

