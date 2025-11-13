為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    普發一萬不是全民歡呼 網怒：「我們繳稅、他們享樂！」掀兩派論戰

    2025/11/13 17:05 即時新聞／綜合報導
    俗話說「錢不嫌多」，但近日有網友卻痛批普發一萬政策，引發網友關注。（資料照）

    俗話說「錢不嫌多」，但近日有網友卻痛批普發一萬政策，引發網友關注。（資料照）

    普發現金一萬元陸續進帳，又恰逢雙11購物節，不少人借著政府「斗內」開始「大撒幣」。不過也有人對普發一萬不買帳，近日一名網友發文痛批「努力工作的人反而被當盤子」，直言「普發一萬，根本是在獎勵不勞而獲」，引起兩派網友激烈交鋒。

    原PO在Dcard發文抱怨，每年五月報稅季對「單身、無子女、無合併申報資格」的人極為不利。她指出，他們這類族群無法享有夫妻合報、撫養親屬等減免，只能老實繳稅，「別人在玩樂，我在加班賺錢，結果錢被政府強迫徵收，最後還要幫別人養」。

    她進一步批評，政府以稅收超徵為由「全民普發一萬元」並不公平，「辛苦賺錢的結果，是還要幫忙養那些不努力的人」，甚至直言「這社會告訴我，人不用太認真工作，因為越認真只會被當傻子」。

    貼文一出，立刻湧入大量留言，網友意見分歧。有人支持原PO，認為普發現金是「最懶惰、最不負責任」的政策，既沒有排富，也未針對弱勢加強補貼，「根本是共產思維」、「不如直接退稅比較公平」。另有網友感嘆：「政府債務越來越多，這種做法只是短暫討好選民。」

    但也有不少人持反對立場，認為原 PO 的想法過於偏頗。有人指出：「普發的錢多來自企業稅收，和你繳的個人稅沒半點關係。」也有人反酸：「你以為那一萬塊有你出一半？」更有網友批評「2025年了，還有人在用自己的角度去談公平」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播