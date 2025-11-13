《房思琪的初戀樂園》簡中版驚見「這5字」 網嘆：講侵犯的書被侵犯

日前有網友發現，《房思琪的初戀樂園》簡體中文版裡，「台灣人」被改成「中國台灣人」。（圖擷取自@sspringbubbless「Threads」）

台灣已故作家林奕含以自身的經歷寫下《房思琪的初戀樂園》一書，內容影射遭補教名師「誘姦侵犯」，近日有中國網友發現，他在圖書館看的書出現「中國台灣人」，上網發文問網友，印象中之前讀的版本不是這樣，就有網友感嘆，一本在講侵犯的書，完美的示範了什麼叫「侵犯」。

有網友在社群平台「Threads」發文說，像往常一樣在圖書館粗略閱讀《房思琪的初戀樂園》，發現書中寫道「一個中國台灣人」，想詢問網友是不是版本有改？隨即有網友在樓下貼出台灣版是「一個台灣人」，中國簡體電子書版也是「一個台灣人」，另外有比較早年購買簡體書的網友翻拍也是「一個台灣人」，很有可能是再版時被出版社「自我審查」加的。

對此，網友表示見怪不怪，「你應該只是沒發現，真的是常態」、「很多外國文學譯本前面會有的『致中國讀者』也是出版社自己加的」、「中國審查機制真的耐人尋味」、「生前被輕薄，身後還要被輕薄」、「中國很多譯本都會這樣刪減添加自己想要的內容」、「2000年後出版的外文書請買台港譯本，尤其是18年（2018）後出版的，中國譯本刪減到無法想像的程度」、「中國出版社吃台灣人豆腐也不是一天兩天了」。

先前才在社群平台爆出，台灣作家黃麗群的作品，譯成簡體後，出版社寄給她的校樣是正常的，但中國讀者拿到的實體書卻寫著「中國台灣」，明顯存在AB稿。

